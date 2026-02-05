Marco Trungelliti será singlista de Argentina en la serie de Copa Davis ante Corea del Sur

Javier Frana confirmó al santiagueño como titular para los Qualifiers 2026 junto a Thiago Tirante.

Hoy 12:07

La Selección Argentina de Tenis ya tiene equipo confirmado para enfrentar a Corea del Sur por la primera ronda de los Qualifiers 2026 de la Copa Davis, y el nombre de Marco Trungelliti aparece como uno de los grandes protagonistas. Javier Frana lo designó como singlista junto a Thiago Tirante para la serie que se jugará del 6 al 8 de febrero en el Gimnasio Gijang de Busan.

El tenista santiagueño vuelve a tener un rol central en la estructura albiceleste y asumirá la responsabilidad de sumar puntos en una serie exigente como visitante. En dobles, la dupla estará compuesta por Guido Andreozzi y Federico Gómez, luego de la baja de último momento de Andrés Molteni por problemas físicos, situación que obligó al cuerpo técnico a rearmar variantes durante la preparación.

Frana valoró la evolución del plantel en los entrenamientos en Corea: destacó que el crecimiento del grupo fue “muy satisfactorio” y explicó que el equipo se preparó pensando en enfrentar la mejor versión del rival. Del lado local, el capitán coreano Jong-sam Chung aseguró que su equipo llega motivado y respaldado por los buenos resultados recientes en el circuito Challenger.

El sorteo del orden de partidos se realizará este jueves a las 23 (hora argentina). La serie comenzará el viernes por la noche en nuestro país y se extenderá hasta la madrugada del domingo. Para Trungelliti, será una nueva oportunidad de defender los colores argentinos en un escenario internacional de máxima exigencia.