Santiago será sede del primer Encuentro Regional de Federaciones del NOA

Dirigentes de seis provincias se reunirán para planificar el calendario 2026 y fortalecer el desarrollo del fútbol regional.

Hoy 12:41

El próximo sábado se realizará en Santiago del Estero el Primer Encuentro Regional de Federaciones del NOA, una reunión clave para diagramar el calendario 2026 y coordinar políticas deportivas conjuntas. La organización está a cargo de la Federación Provincial de Fútbol de Santiago del Estero junto al Consejo Federal de AFA, y el encuentro se desarrollará desde las 11 en la Secretaría de Deportes.

Participarán representantes de las federaciones de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja, en una mesa de trabajo que apuntará al crecimiento integral del fútbol en la región. El foco estará puesto en el desarrollo infanto-juvenil, el fútbol femenino y el futsal, con la idea de organizar certámenes oficiales en categorías Sub-11, Sub-13 y Sub-15, cuyas finales se proyectan para octubre y noviembre en sedes a confirmar.

Otro eje fuerte será la capacitación. Se avanza en gestiones con universidades del país para implementar el curso de árbitro federal, un modelo que ya funciona en provincias como Corrientes, San Luis, Santiago del Estero y Chubut. La propuesta busca profesionalizar a los jueces con respaldo académico y el acompañamiento de AFA, Conmebol y UADA.

Además, se debatirá la implementación de programas de formación para dirigentes, entrenadores, jugadores y árbitros, articulados a través del Consejo Federal y los departamentos de capacitación de AFA. Por la federación santiagueña participarán las ligas afiliadas de Loreto, Frías, Añatuya, Quimilí, Sur, Copo, Santiagueña, Noroeste, Pellegrinense, Sudoeste y Termas de Río Hondo, en una jornada que apunta a consolidar un trabajo regional sostenido.