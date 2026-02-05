Prueba piloto: River habilita venta de alcohol en el Monumental

El club aplicará una prueba piloto ante Tigre con venta restringida, trazable y solo en sectores VIP.

Hoy 13:27

River será el primer club argentino en vender bebidas alcohólicas durante un partido oficial. La experiencia se realizará este sábado frente a Tigre, en el Estadio Monumental, en el marco de una prueba piloto autorizada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El expendio estará limitado a sectores preferenciales y no estará disponible para el público general.

La iniciativa fue impulsada por el club con la idea de implementar un modelo alineado con estándares internacionales y bajo un sistema de control estricto. La venta de cerveza se habilitará únicamente en Palcos 360, espacios de Hospitalidad y en los sectores Espacio Quilmes de las tribunas San Martín, Belgrano, Centenario y Sívori, todos con accesos controlados y capacidad limitada.

El protocolo establece una operatoria cerrada: la compra será nominal, solo para mayores de 18 años y mediante preventa obligatoria a través de RiverID hasta ocho horas antes del partido. Cada persona podrá adquirir un máximo de dos cervezas, con verificación de identidad y trazabilidad total. En sectores hospitality se permitirá venta adicional en el lugar, pero siempre bajo control digital para respetar los límites individuales.

Desde River remarcaron que se trata de una prueba “acotada y restrictiva”, con múltiples medidas de seguridad: señalización visible, pulseras identificatorias, molinetes exclusivos y controles internos ante cualquier infracción. Además, la Ciudad realizará monitoreo permanente y controles de alcoholemia a la salida del estadio.

La elección del Monumental responde a su infraestructura y a sus sistemas de seguridad, entre ellos el uso de FaceID. El esquema replica modelos vigentes en ligas de Alemania, Inglaterra, Francia, Portugal, Estados Unidos y Brasil, donde la venta de alcohol en estadios forma parte del espectáculo bajo regulaciones estrictas.