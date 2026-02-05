El pase de Nardoni a Gremio: cuánto dinero le queda realmente a Racing

La Academia acordó una venta millonaria, pero impuestos y porcentajes con Unión reducen el ingreso neto.

La transferencia de Juan Ignacio Nardoni a Gremio está a un paso de cerrarse y en Racing ya hacen cuentas. El club aceptó una oferta de ocho millones de dólares más dos millones en objetivos, pero el monto que ingresará a Avellaneda será menor al bruto anunciado. La operación arrastra porcentajes heredados de su llegada desde Unión y descuentos impositivos que impactan en el número final.

Racing había comprado en 2023 el 70% del pase por unos 3,2 millones de dólares. Ahora vende el 80% de la ficha en ocho millones. Primero se descuentan impuestos y, del dinero neto, la Academia debe entregarle un 30% a Unión. Además, del 20% que no entra en la transferencia, Racing conservará un 14% y el Tatengue un 6%. Un punto a favor para los de Avellaneda es que los dos millones por objetivos irán íntegros al club.

Mientras se intercambian los documentos finales, Nardoni se entrena con normalidad de cara al partido ante Argentinos Juniors. Su ausencia en la derrota frente a Tigre generó rumores, pero desde el cuerpo técnico aclararon que fue una decisión táctica de Gustavo Costas y no tuvo relación con la venta.

A los 23 años, el mediocampista cierra un ciclo fuerte en Racing: jugó 126 partidos, marcó cinco goles, dio siete asistencias y fue parte de un tramo exitoso con la Supercopa Internacional 2023, la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa 2025. La Academia capitaliza una venta importante, aunque el ingreso real estará lejos del número que aparece en los titulares.