Nediani advirtió sobre sanciones a propietarios de terrenos abandonados y vecinos desaprensivos

Cada propietario de terreno baldío debe encargarse con sus recursos propios de mantener limpio el espacio, evitando causar malestar a quienes viven en las inmediaciones.

Hoy 13:52

En su recorrido habitual por la ciudad de La Banda, el intendente Ing. Roger E. Nediani visitó el barrio Villa Giannuzzi en la intersección de Mármol y Amadeo Jacques donde la Secretaría de Servicios Públicos se encontraba desplegando un operativo de fumigación, desmalezamiento y erradicación de un mini basural formado por el accionar de personas desaprensivas en un terreno baldío de amplias dimensiones.

En la oportunidad, el personal de las áreas de Higiene, Fumigación, Parqueos y Paseos, Calidad de Vida, Juntas Vecinales, Ordenamiento Urbano y Escribanía de Gobierno participaron de este gran operativo de limpieza en un terreno de propiedad privada que se encontraba en estado total de abandono y que además no estaba cerrado.

En este sentido, el intendente Nediani, señaló: “Se advierten este tipo de situaciones en casi todos los barrios de la ciudad, donde los vecinos denuncian que los espacios públicos y los terrenos baldíos terminan convirtiéndose en verdaderos basurales donde se arroja todo tipo de residuos que generan un gran malestar y atentan contra la calidad de vida de los vecinos”.

“Recordemos que están en vigencia ordenanzas que prohíben este tipo de acciones, por lo que se solicita a los vecinos evitar sanciones respetando los horarios de recolección domiciliarias y haciendo un uso responsable y adecuado de los contenedores. Por esto remarcamos que el compromiso es conjunto, el municipio pone a disposición sus recursos para realizar la erradicación de un basural como es en este caso, pedimos también que los propietarios se comprometan a mantener limpios y cerrados sus terrenos y a los vecinos no arrojar basura en cualquier parte”.

Por su parte, el asesor notarial de la Escribanía de Gobierno, Carlos Franchin, señaló: “Una vez culminada la tarea de limpieza, el municipio procederá a ejecutar el costo del operativo, porque no se trata de un trabajo que se realice de manera gratuita, en el caso de que el propietario se niegue a pagar, se podrán iniciar las acciones legales correspondientes para embargar la propiedad. Está de más decir que cada propietario de terreno baldío debe encargarse con sus recursos propios de mantener limpio el espacio, evitando causar malestar a quienes viven en las inmediaciones”.