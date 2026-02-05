Vecinos del barrio Villa Nueva fueron beneficiados con servicios de atención médica y social

Em la oportunidad las distintas áreas municipales que intervinieron en el operativo brindaron atención médica, asesoramiento de trámites y actividades destinadas a vecinos de todas las edades.

La Municipalidad de La Banda llevó adelante una nueva edición del programa “El Barrio Somos Todos”, esta vez en la cancha El Triángulo del barrio Villa Nueva dónde brindó diferentes servicios de forma gratuita.

Durante el encuentro, las distintas áreas municipales que intervinieron en el operativo integral brindaron atención médica, asesoramiento de trámites y actividades destinadas a vecinos de todas las edades.

Las direcciones municipales que participaron fueron Discapacidad con propuestas de lengua de señas y stands de asesoramiento; Niñez, Adolescencia y Familia, con juegos y actividades recreativas; Prevención de Adicciones abordando temáticas vinculadas al respeto, las emociones y el cuidado integral y Género con asesoramiento, juegos y talleres.

Asimismo, la Dirección de Desarrollo Social ofreció servicios de enfermería, atención médica y servicios del Programa Remediar, mientras que la Dirección de Nutrición Comunitaria preparó una merienda saludable e información sobre los talleres que realizan durante el año.

También estuvo presente la Dirección de Juntas Vecinales, con tareas de desmalezamiento; la Dirección de Salud, con atención clínica, inmunizaciones, educación para la salud y acciones destinadas a adultos mayores y la Oficina de Emprendedores a través de diferentes asesoramientos sociales.

En la oportunidad, la Lic. Belén Benac informó: "Hoy estamos llevando a cabo un operativo integral conformado por las distintas direcciones de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial de la Municipalidad de La Banda.

Es decir, están trabajando en estos momentos la Dirección de Salud, Dirección de Género, Dirección de Discapacidad, Dirección de Prevención de Adicciones, Dirección de Juntas Vecinales, Desarrollo Comunitario, Desarrollo Social, Nutrición Comunitaria y otras áreas del municipio que han aportado para que hoy esto sea posible.

Todos hemos traído distintas actividades que tienen que ver con los servicios que brindamos a diario en nuestras oficinas, pero justamente el objetivo es acercarnos a la comunidad, es visitar a todos los barrios de la ciudad de La Banda, para que esos servicios que nosotros comúnmente llevamos a diario desde las oficinas puedan llegar de manera más fácil a los barrios".

Continuó: "Actualmente tenemos alrededor de 60 y 70 personas participando en el operativo. Sin embargo, se han ido acercando más a lo largo de la tarde, algún grupo va llegando y otros se van retirando conforme van realizando sus asesoramientos o recibiendo el servicio que vinieron a buscar.

Pero durante la semana hemos invitado a más de 200 familias, no solamente del barrio Villa Nueva donde estamos presentes ahora, sino también de zonas aledañas".

Por su parte el director de Salud, Leonardo Jaimez Caro, destacó:" Las actividades que la Dirección de Salud está promoviendo el día de hoy en el barrio Villa Nueva son la atención de médico clínico y médico pediatra.

Estamos realizando inoculación de vacunas y completando calendarios, además está incorporada la Oficina del Adulto Mayor con el fin de establecer pautas en cuanto a lo que son los derechos de la ancianidad que hoy nos atañe también", finalizó.

De este modo, desde la gestión del intendente Ing. Roger E. Nediani, se continúa impulsando este tipo de iniciativas que acercan el Estado a los barrios, fortaleciendo el acceso a derechos, la inclusión y el trabajo articulado con la comunidad.