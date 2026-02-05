El CAMM del barrio Avenida conmemoró el “Día Mundial contra el Cáncer” con un taller informativo

Esta actividad se llevó a cabo el miércoles 4a la mañana y estuvo a cargo de los agentes sanitarios.

Hoy 14:11

En el marco del “Día Mundial Contra el Cáncer” el Centro de Atención Médica Municipal N° 7 (CAMM) del barrio Avenida, brindó un taller sobre esta enfermedad con el objetivo de prevenir la misma y promover estilos de vida más saludables.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Esta actividad se llevó a cabo el miércoles 4a la mañana y estuvo a cargo de los agentes sanitarios del CAMM N° 7 y participaron pacientes de la sala de espera que siguieron con mucha atención lo expuesto por la especialista.

Además, el personal de administración hizo hincapié en los días y los horarios de atención de los profesionales que trabajan en el CAMM y explicaron cómo llenar las fichas médicas.

El “Día Mundial contra el Cáncer” se conmemoró el 4 de febrero y la campaña 2025 - 2027 se desarrollará bajo el lema “Unidos Por Lo Único”, que pone a las personas en el centro de la atención y explora nuevas formas de marcar la diferencia.

En este sentido, se destacó que el cáncer es una enfermedad genética donde los cambios en los genes que controlan el funcionamiento de las células, en especial, cómo se forman y multiplican, causan el cáncer. Los cambios genéticos que causan cáncer se producen por errores que ocurren cuando las células se multiplican y los síntomas varían mucho según el tipo y la ubicación del cáncer.

Sin embargo, comúnmente incluyen fatiga extrema, pérdida o aumento de peso inexplicable, bultos o hinchazones (especialmente en mamas o axilas), dolor persistente, cambios en la piel (llagas que no cicatrizan, cambios en lunares). Sangrado o moretones inusuales, tos o ronquera crónicas, y cambios en hábitos intestinales o urinarios; es crucial consultar a un médico si se presentan, ya que pueden indicar cáncer u otras afecciones.

Estos síntomas no siempre significan cáncer, pero son señales de alerta importantes; si persisten o preocupan se debe acudir inmediatamente a consulta con un médico.

Para prevenir el cáncer, adopta un estilo de vida saludable, no fumar, hacer ejercicio regularmente, mantener un peso adecuado, seguir una dieta rica en frutas, verduras y granos integrales (limitando carnes procesadas, sal y alcohol).

También hay que protegerse del sol en determinadas horas y considerar aplicarse la vacunación contra VPH y Hepatitis B para prevenir cánceres relacionados con infecciones virales, además de realizar chequeos médicos regulares para una detección temprana.