Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 06 FEB 2026 | 26º
X
País

Caputo contó dónde compra sus sacos y comparó los precios con la indumentaria nacional

En medio del debate por los precios, Caputo sorprendió al revelar dónde compra su ropa.

Hoy 14:52

El ministro de Economía, Luis Caputo, contó cuál la marca de ropa extranjera que usa, a días de declarar que nunca compró prendas en la Argentina.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El jefe de Hacienda mostró que vestía un saco de la firma española Massimo Dutti.Es una casa relativamente buena y barata”, aseguró. Caputo comentó que lo compró en Estados Unidos hace más de 15 años y que “ya no se acuerda” cuánto lo pagó.

Según el sitio oficial de la marca, un traje oscila entre US$337 y US$470. Y los sacos solos van desde US$199 hasta US$299.

Al tipo de cambio oficial de Banco Nación, los trajes costarían entre $493.00 y $775.000, mientras que los sacos tienen un valor de que va desde $291.000 hasta $438.000.

Al comparar los precios en la Argentina, un saco de la marca Giesso cuesta entre $273.000 y $697.000. En dólares, los valores se traducen a US$186 y US$475, respectivamente.

De esta manera, el saco más costoso de Giesso vale 59% más que la alternativa más cara de Massimo Dutti que utilizó el ministro. En cambio, la opción más económica entre los sacos de la marca local es un 6,5% más barata que la del local donde compró Caputo.

En la web de una marca local más económica, como Macowens, un saco cuesta entre $199.990 y $219.990, lo que se traduce en US$136 a US$150. En ambos casos, más barato que en Massimo Dutti.

Días atrás, el ministro de Economía, Luis Caputo, había asegurado que nunca compró ropa en la Argentina porque “era un robo”.

El funcionario explicó que, durante años, quienes tenían la posibilidad de salir del país preferían comprar ropa en el exterior por la conveniencia de los precios. “Los que tenían posibilidad de viajar o algo, adquirían prendas afuera”, recordó.

“El sector textil es también un caso emblemático de un sector que ha sido protegido durante muchísimos años, con el cuento de que hay 150.000 familias que trabajan en esto. Pero hay 47 millones de argentinos que han tenido que pagar textiles y calzado dos, tres, cuatro o hasta diez veces lo que valen en el mundo”, sostuvo el titular de Hacienda.

TEMAS Luis Caputo

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Horror en el parque: una bebé de 4 meses terminó con fractura de cráneo tras ser golpeada con una piedra
  2. 2. El sujeto que fue denunciado por su propia madre rompió una vidriera para entrar a robar y terminó con heridas de gravedad
  3. 3. El tiempo para este jueves 5 de febrero en Santiago del Estero: probables tormentas para la noche
  4. 4. Pornografía infantil: imputaron al profesor por "descargar, almacenar y difundir" videos
  5. 5. Pedido de liberación, avance fiscal y prisión preventiva: el complejo escenario que enfrenta Agostina Páez en Brasil
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT