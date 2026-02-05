Independiente rechazó la primera oferta de Atlético Mineiro por Lomónaco

El Rojo consideró insuficiente la propuesta brasileña, aunque las negociaciones siguen abiertas hasta marzo.

Hoy 15:25

Independiente desestimó la primera oferta de Atlético Mineiro por Kevin Lomónaco, pero las charlas entre los clubes continúan. El equipo brasileño, dirigido por Jorge Sampaoli, tiene tiempo hasta el 3 de marzo, cuando cierra su mercado de pases, para mejorar la propuesta e intentar cerrar la operación.

La oferta inicial era de 2.400.000 dólares más el compromiso de asumir una deuda de 2.600.000 que el club de Avellaneda mantiene con Bragantino. Independiente posee el 75% del pase del defensor, mientras que el 25% restante pertenece al club paulista. Desde el Rojo consideraron que los números no reflejan el valor del jugador.

Lomónaco, de 24 años, tiene contrato hasta diciembre de 2028 y ya había rechazado una propuesta del Grupo Pachuca para ir al Oviedo de España. También existió un sondeo informal desde Barcelona que no avanzó. El propio Sampaoli se habría comunicado con el futbolista para tentarlo con el proyecto deportivo del Mineiro, que disputará la Copa Sudamericana.

Si la transferencia se concreta, el entrenador Gustavo Quinteros quedaría con cuatro centrales en el plantel: Sebastián Valdez, Nicolás Freire, Juan Fedorco y Franco Paredes. Por ahora no hay acuerdo, pero ambas partes creen que la negociación está lejos de cerrarse.