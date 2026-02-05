Con Mitre en competencia, vuelve el básquet santiagueño

El certamen arrancaría a comienzos de marzo, tendrá 26 fechas y clasificará a los torneos nacionales formativos.

Hoy 16:06

El torneo de básquet santiagueño regresará el próximo mes y ya genera expectativa por una novedad fuerte: Mitre será parte del certamen. El inicio está estimado entre el lunes 2 y el viernes 6 de marzo, cuando se dispute la primera de las 26 fechas de una competencia que volverá a ser clave para el desarrollo de las formativas.

Al igual que en temporadas anteriores, no habrá PreFederal de formativas, aunque el campeonato funcionará como clasificatorio para que los clubes puedan inscribirse en los torneos nacionales de la C.A.B. en sus cinco categorías.

Una de las novedades logísticas será el cambio de balón oficial. La Federación alcanzó un acuerdo con la marca CH1 Sports, por lo que dejará de utilizarse la tradicional Molten. Aún no se confirmó cuántas pelotas recibirá cada institución mediante el convenio, recordando que en experiencias anteriores un cambio similar terminó revirtiéndose.

El dato saliente es el regreso del Club Atlético Mitre al básquet federado con divisiones formativas, convirtiéndose en el equipo número 13 del torneo. Tras insistir en su incorporación y comprometerse con la competencia, el Aurinegro volverá a tener presencia oficial en la estructura local.

La primera fecha tendrá estos cruces: Nicolás vs. Tiro, Colón vs. Quimsa, Belgrano vs. Olímpico, Normal vs. Newbery, Red Star vs. Huracán y Juventud vs. Independiente. Mitre quedará libre.

Tras la fase regular se disputarán cuartos de final, semifinales y final, y cada categoría tendrá su campeón con trofeo. Con el regreso de Mitre y un calendario extenso por delante, el básquet local se prepara para una temporada que promete movimiento y crecimiento.