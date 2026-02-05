Crisis energética en Cuba: el presidente alerta sobre apagones y falta de combustible

Díaz-Canel advirtió que la isla enfrentará apagones y restricciones energéticas, mientras responsabiliza al bloqueo estadounidense por la crisis.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, advirtió que su país atraviesa un “desabastecimiento agudo de combustible” y denunció una “campaña de calumnia, odio y guerra psicológica” ante la presión de Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro. Sin embargo, dijo que su gobierno está “dispuesto a un diálogo” con la administración de Donald Trump.

“Cuba está dispuesta a un diálogo con los Estados Unidos, a un diálogo sobre cualquiera de los temas que se quiera debatir o dialogar”, pero “sin presiones” ni “precondicionamientos”, dijo Díaz-Canel en una inusual comparecencia en cadena de radio y televisión.

Además, dijo que ese diálogo tendrá que darse desde “una posición de iguales, en una posición de respeto a la soberanía, a la independencia, a la autodeterminación” y sin “injerencia en los asuntos internos”.

“No soy idealista, sé que vamos a vivir tiempos difíciles. Estos, en particular, son muy difíciles”, afirmó.

El gobernante cubano habló este jueves en una inusual rueda de prensa transmitida en directo en la isla. No obstante, todas las preguntas fueron formuladas por representantes cubanos de medios nacionales, bajo un estricto control estatal, y algunos de prensa internacional seleccionados y afines como Russia Today y la agencia de noticias china Xinhua.

Díaz-Canel dijo que su gobierno se reunió para preparar un plan de “desabastecimiento agudo de combustible” ante las presiones de EE.UU y la faltante de nafta que afecta a la isla.

Cuba, sometida desde 1962 a un embargo estadounidense, dependía del petróleo de Venezuela. Pero ese país cesó sus envíos tras lo que en Cuba llaman “los sucesos del 3 de enero”. El gobernante admitió que no entra combustible desde diciembre.

El presidente aseguró que el bloqueo petrolero va a tener consecuencias serias en el país, para lo que se están poniendo en marcha una serie de medidas de emergencia que van a “demandar esfuerzos”. “Es asfixiarnos completamente”, agregó.

“Si no resistimos, ¿qué vamos a hacer, nos vamos a rendir?”, se preguntó Díaz-Canel.

Resaltó que el “bloqueo energético” de EE.UU. va a suponer “afectar la transportación de alimentos, la producción de alimentos, el transporte público, el funcionamiento de los hospitales, de instituciones de todo tipo, de las escuelas, la producción de la economía, el turismo...”.

Ante ese escenario, dijo que el Gobierno adoptó una serie de medidas de emergencia que retoma como referencia las “indicaciones” del expresidente Fidel Castro durante el llamado Periodo Especial, por la depresión que supuso para la isla la caída del bloque soviético.

Díaz-Canel retomó el concepto de la “opción cero”, el plan de supervivencia planteado en los años 90 ante el escenario de “cero petróleo”. El plan implicaba un racionamiento extremo, autosuficiencia alimentaria, el uso de tracción animal, carbón vegetal para cocinar y transporte no motorizado, entre otras medidas.

“Están contempladas (alguna de esas medidas), también actualizadas porque hay situaciones diferentes en estas directivas”, indicó.

Además, afirmó: “No hay estado fallido; lo que hay es un estado que ha tenido que enfrentar con mucha resistencia las máximas presiones para asfixiar la economía de la principal potencia del mundo, una potencia que tiene un basamento imperial y un propósito hegemónico de dominación”, dijo sobre la amenaza estadounidense.

La isla sufre apagones diarios y masivos por la escasez de combustible, además de una grave crisis económica y sanitaria derivada de una epidemia de chikunguña y la falta de todo tipo de productos de primera necesidad. La ONU advirtió que Cuba puede sufrir un “colapso” humanitario si no recibe petróleo.

Díaz-Canel reconoció que la isla paralizó parte de su producción energética por la presión de EE.UU. y que últimamente el país no pudo contar con ninguno de sus parques de generación distribuida (motores), con una potencia instalada total de alrededor 1.300 megavatios (MW)

“Nacimos y vivimos bloqueados y bajo los signos de esa asfixia económica. Siempre hemos tenido carencias, siempre hemos tenido dificultades complejas, siempre hemos tenido que funcionar en medio de vicisitudes y de imposiciones y presiones que no se les impone a nadie en el mundo y menos de una manera tan prolongada”, dijo Díaz Canel sobre el bloqueo.

Y advirtió: “No soy idealista, sé que vamos a vivir tiempos difíciles. Estos, en particular, son muy difíciles”.

El presidente agregó que, debido a la “persecución energética, financiera”, es preciso que su gobierno y sus aliados hagan “un trabajo muy fuerte, muy creativo, muy inteligente para sortear” las medidas de EE.UU.

Díaz-Canel, que rechazó la “teoría del colapso” de la isla, abogó por una “articulación antifascista” internacional contra el Gobierno de EE.UU. aunque por ahora no dio detalles acerca del plan.

Además, anunció que su país inició un “plan de preparación para la defensa” ante la presión estadounidense, “Es un deber soberano ante una agresión prepararnos para la defensa”, puntualizó.

“Cuba es un país de paz. La doctrina militar de nuestro país es la concepción de la guerra de todo el pueblo y para nada contempla la agresión a otro país: no somos una amenaza para los Estados Unidos”, remarcó.