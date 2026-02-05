Villa Balnearia: un joven recibió una brutal golpiza de parte de “El Cordobés”

La víctima, identificada como AmílcarCoronel, fue violentamente agredido. Sufrió golpes y un corte en su oreja izquierda, por lo cual necesitó varios puntos de sutura.

Un violento episodio conmocionó al barrio Villa Balnearia de Las Termas de Río Hondo, donde un joven identificado como Amílcar Coronel fue salvajemente agredido en plena vía pública y debió ser asistido de urgencia en el hospital local.

El hecho ocurrió en inmediaciones de calles Homero Manzi y Julio A. Gerez, cuando vecinos alertaron a la Policía sobre una gresca de extrema violencia. Al llegar, los efectivos encontraron a la víctima tendida en el suelo, con sangrado en la cabeza y visibles signos de haber sido golpeado.

Coronel fue trasladado al nosocomio, donde el personal médico constató una herida cortante en la oreja izquierda que requirió sutura, además de golpes en el tórax, por lo que se le practicaron estudios para descartar lesiones de mayor gravedad.

De acuerdo al informe policial, el agresor fue identificado como Héctor Antonio “El Cordobés” Sobolewski, quien se encontraba presuntamente bajo los efectos del alcohol. Testigos señalaron que lo atacó con golpes y patadas, impidiéndole defenderse.

La violencia del ataque provocó la reacción inmediata de vecinos, quienes intervinieron para evitar consecuencias aún más graves, hasta el arribo del personal policial.

Ante esta situación, efectivos de la Comisaría Comunitaria N°57 procedieron a la aprehensión del acusado, quien además circulaba en una motocicleta sin dominio y en malas condiciones.

La causa quedó en manos del fiscal Dr. Rafael Zanni, quien dispuso que el agresor permanezca detenido, el secuestro del rodado, la recepción de la denuncia penal y la incorporación del informe médico al expediente.