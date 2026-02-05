El Gobierno anunció la firma de un acuerdo comercial con Estados Unidos

El canciller Pablo Quirno confirmó el entendimiento a través de un posteo en X. La noticia fue celebrada por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Hoy 15:38

El Gobierno confirmó que la Argentina firmó el acuerdo comercial con Estados Unidos en el que venía trabajando hace meses.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Acabamos de salir de la firma del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco entre Argentina y Estados Unidos. Felicitaciones a nuestro equipo y gracias al equipo del Estados Unidos por construir juntos este gran acuerdo. La Argentina será próspera!”, escribió el canciller Pablo Quirno.

El anuncio fue hecho a través de un posteo del canciller en X desde Washington, donde se encuentra.

Ambos gobiernos habían anunciado en noviembre la firma de un acuerdo dirigido a la eliminación de barreras no arancelarias, normas y evaluación de la conformidad, propiedad intelectual, acceso a los mercados agrícolas, trabajo, medio ambiente, alineación en materia de seguridad económica, oportunidades comerciales, empresas estatales y subvenciones y comercio digital.

El acuerdo comercial entre EE.UU. y la Argentina incluye 11 puntos. Estos son los aspectos más salientes: