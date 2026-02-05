Todo ocurrió cuando el dueño Luzu celebraba las métricas del canal de streaming durante enero.

Hoy 17:46

Nico Occhiato mostró por error cuánto gana en YouTube y generó un debate en las redes sociales. Todo ocurrió cuando el dueño Luzu celebraba las métricas del canal de streaming durante enero.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Bueno, amigos, volvimos a la oficina a laburar en lo que se viene”, dijo en sus historias de Instagram. Y mientras enfocaba a su perro en el sillón comentó: “Acá tengo un compañero que se está quedando un poco dormido, pero estuvo laburando todo el día también”.

Acto seguido, expresó: “Les quiero mostrar esto porque la verdad que me tiene muy contento. Miren cuando vamos a ver las estadísticas... Fue el mejor mes en la historia de Luzu, enero. 8,2 millones de espectadores únicos. Es una locura esto, chicos”.

“Más de 116.000 suscriptores, o sea, más de la mitad de un mes normal, como dice ahí abajo. Es impresionante. Y cuando vas a visualizaciones también. El total de visualizaciones de enero fue 91 millones. Es impresionante, realmente”, cerró entusiasmado.

El detalle fue que el dueño del canal del streaming en su afán de mostrar las métricas de su pantalla, dejó ver que le ingresaron 91.000 dólares en un mes. Esto no pasó inadvertido entre los usuarios que lo volvieron tendencia en redes sociales.

“Me parece una miseria sabiendo todos los empleados que tiene que mantener”, “Me da risa que piensen que al rey del marketing se le escapó eso por ‘error’”, “Ingresos estimados: 91.000 dólares solo por YouTube y sin publicidad de marcas”, “Empleados, sueldos, aportes obra social bla bla. Todos los impuestos. Logística. Tiene un lindo número de gastos también que ni imaginamos”, fueron algunos de los comentarios que más se repitieron.