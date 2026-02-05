Las 10 claves del acuerdo comercial que el gobierno de Javier Milei firmó con Estados Unidos

El entendimiento busca reducir aranceles, ampliar mercados y atraer inversiones estratégicas.

Hoy 17:52

El gobierno de Javier Milei formalizó este jueves la firma del Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíproco con Estados Unidos. Esta iniciativa apunta a promover el desarrollo sostenido, expandir las posibilidades y establecer un marco transparente y regido por reglas claras para las relaciones comerciales y de inversión entre ambos países.

“Acabamos de salir de la firma del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco entre Argentina y Estados Unidos. Felicitaciones a nuestro equipo y gracias al equipo de la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos por construir juntos este gran acuerdo”, confirmó el canciller argentino, Pablo Quirno.

El acuerdo, cuyo marco se había rubricado a fines de noviembre de 2025, establece la apertura recíproca de mercados para productos estratégicos. Se espera que Argentina acceda a ventajas para sus principales exportaciones a Estados Unidos, con especial foco en recursos naturales, acero, aluminio y carne vacuna.

Desde la Casa Rosada indicaron que el entendimiento “consolida una relación estratégica entre ambos países basada en la apertura económica, en reglas claras para el intercambio comercial, y en una mirada moderna de la complementariedad comercial”.

“El acuerdo tiene como objetivo reducir barreras arancelarias y no arancelarias, facilitar el comercio de bienes y servicios, modernizar los procedimientos aduaneros y la infraestructura y la tecnología. Este entendimiento reafirma la decisión del Gobierno Nacional de integrar a la Argentina al mundo, dejar atrás décadas de aislamiento y avanzar hacia una economía abierta, competitiva y previsible, que premie la inversión, el trabajo y la innovación”, destacó la Oficina del Presidente.

Bajo la perspectiva de la administración libertaria, se trata de “un pilar que permite que hoy la Argentina vuelva a ser parte del mundo occidental”. A la vez, destacaron que el acuerdo será remitido el Congreso de la Nación para su tratamiento correspondiente, de acuerdo con los lineamientos constitucionales que así lo prevén.

El entendimiento con Estados Unidos permitirá avanzar en la integración comercial entre los dos países. Se estima que el arancel general se ubicaría en torno al 10 por ciento, aunque existirán excepciones orientadas a favorecer el desarrollo del sector productivo argentino.

Trump sostiene que la producción de aluminio y acero representa un sector estratégico para Estados Unidos, lo que llevaría a que, por el momento, se mantenga un arancel del 50 por ciento sobre esos bienes.

Los ejes del acuerdo comercial

Al mismo tiempo, Cancillería argentina remarcó que Estados Unidos eliminará los aranceles recíprocos para 1.675 productos argentinos en una amplia gama de sectores productivos, lo que permitirá recuperar exportaciones por 1.013 millones de dólares. “Este marco mejora la inversión de nuestro país en las cadenas de suministro, genera nuevas oportunidades mediante el crecimiento de exportaciones de productos ya comerciados y favorece la apertura de nuevos mercados gracias a mejores condiciones de acceso”, destacaron.

En tal sentido, remarcaron que el gobierno estadounidense concederá una ampliación a 100.000 toneladas para el acceso preferencial de la carne bovina a su mercado. Según estimaciones oficiales, esto asegura un adicional de 80.000 toneladas en 2026, que se suman a las 20.000 toneladas con las que ya cuenta el país. Esto permitirá incrementar cerca de USD 800 millones las exportaciones argentinas de este producto, de acuerdo al Ministerio de Relaciones Exteriores argentino.

Por otra parte, la cartera conducida por Quirno informó que la administración Trump se comprometió a revisar “oportunamente” los aranceles al acero y al aluminio, establecidos en la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de EE.UU.

En simultáneo, Estados Unidos trabajará, a través de instituciones como el Banco de Exportaciones e Importaciones de los Estados Unidos (EXIM Bank) y la Corporación Financiera de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (DFC), para apoyar el financiamiento de inversiones en sectores críticos de la Argentina, en colaboración con el sector privado estadounidense.

En tanto, Argentina eliminará aranceles para 221 posiciones arancelarias, como máquinas, material de transporte, dispositivos médicos y productos químicos. También reducirá al 2% otras 20 posiciones, principalmente autopartes, y otorgará cuotas para vehículos, carne y otros productos agrícolas. Desde Cancillería sostuvieron que estos compromisos “apuntan a mejorar la competitividad sistémica mediante la reducción o eliminación de aranceles sobre insumos y bienes de capital y la simplificación de procedimientos, lo cual garantizará las condiciones de previsibilidad para los sectores involucrados”.

Asimismo, el comunicado oficial del gobierno argentino estipuló que este instrumento “no se limita al comercio de bienes, ya que incorpora previsiones para comercio digital y establece un marco seguro y favorable para las actividades de startups, fintechs y empresas tecnológicas”.

La Argentina también se comprometió a adoptar los “estándares internacionales más modernos en materia de propiedad intelectual, a fin de profundizar la desburocratización del sector para ampliar oportunidades en innovación y promoción del talento argentino”.

Por último, la gestión libertaria manifestó que el acuerdo forma parte de la estrategia de inserción internacional que incluye los entendimientos del Mercosur con EFTA y con la Unión Europea, cuyos objetivos son “ampliar y diversificar el comercio, atraer inversiones productivas y consolidar la integración del país en las principales cadenas de valor globales.

De acuerdo con el documento que había difundido la Casa Blanca en noviembre, uno de los elementos centrales es la liberalización mutua de los mercados a través de la reducción o supresión de aranceles. Argentina otorgará acceso preferencial a exportaciones estadounidenses como medicamentos, productos químicos, maquinaria, tecnologías de la información, dispositivos médicos, vehículos y varios productos agropecuarios.

A continuación, se enumeran los principales puntos del acuerdo que rubricaron Argentina y Estados Unidos a finales de noviembre de 2025, con los ejes puestos en torno a los aranceles, la propiedad intelectual, el mercado agrícola, el medioambiente y el comercio digital, entre otras temáticas.

Uno a uno, los puntos del acuerdo comercial con Estados Unidos