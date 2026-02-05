Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 06 FEB 2026 | 26º
X
Locales

Desde el 9 de febrero reabren en Humanidades las inscripciones para los cursos de idiomas

La Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la UNSE informó que, a partir del 9 de febrero, quedarán abiertas las inscripciones a sus cursos de idiomas correspondientes al ciclo 2026, que se dictan en el Centro de Servicios en Lenguas Extranjeras (Ceselex).

Hoy 18:08

Las propuestas formativas darán inicio durante la semana del 9 de marzo e incluyen cursos de Inglés, Italiano, Francés y Portugués, destinados a distintos niveles y orientados tanto a la comunidad universitaria como al público en general. En el caso del inglés, se ofrece además la modalidad Inglés para Viajeros, con cursado presencial y enfoque práctico para situaciones habituales en contextos de viaje.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Al respecto, la decana de la Facultad de Humanidades, Sandra Moreira, destacó la importancia de este tipo de propuestas para la institución y la comunidad. “Desde la Facultad sostenemos una política de formación continua y abierta, que busca fortalecer las competencias lingüísticas como una herramienta clave para la inserción académica, laboral y cultural”, señaló.

Asimismo, Moreira remarcó el valor del Ceselex dentro de la vida institucional: “Estos cursos reflejan el compromiso de la Facultad con una educación de calidad, con equipos docentes especializados y propuestas actualizadas que responden a las demandas actuales de la sociedad”.

Las personas interesadas en conocer las distintas opciones de cursado o realizar la inscripción, podrán obtener mayor información en las redes sociales de Ceselex, en Facebook (CESELEX) y en Instagram (@ceselexidiomas).

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Horror en el parque: una bebé de 4 meses terminó con fractura de cráneo tras ser golpeada con una piedra
  2. 2. El sujeto que fue denunciado por su propia madre rompió una vidriera para entrar a robar y terminó con heridas de gravedad
  3. 3. El tiempo para este jueves 5 de febrero en Santiago del Estero: probables tormentas para la noche
  4. 4. Pornografía infantil: imputaron al profesor por "descargar, almacenar y difundir" videos
  5. 5. Pedido de liberación, avance fiscal y prisión preventiva: el complejo escenario que enfrenta Agostina Páez en Brasil
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT