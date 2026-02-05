Desde el 9 de febrero reabren en Humanidades las inscripciones para los cursos de idiomas

La Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la UNSE informó que, a partir del 9 de febrero, quedarán abiertas las inscripciones a sus cursos de idiomas correspondientes al ciclo 2026, que se dictan en el Centro de Servicios en Lenguas Extranjeras (Ceselex).

Las propuestas formativas darán inicio durante la semana del 9 de marzo e incluyen cursos de Inglés, Italiano, Francés y Portugués, destinados a distintos niveles y orientados tanto a la comunidad universitaria como al público en general. En el caso del inglés, se ofrece además la modalidad Inglés para Viajeros, con cursado presencial y enfoque práctico para situaciones habituales en contextos de viaje.

Al respecto, la decana de la Facultad de Humanidades, Sandra Moreira, destacó la importancia de este tipo de propuestas para la institución y la comunidad. “Desde la Facultad sostenemos una política de formación continua y abierta, que busca fortalecer las competencias lingüísticas como una herramienta clave para la inserción académica, laboral y cultural”, señaló.

Asimismo, Moreira remarcó el valor del Ceselex dentro de la vida institucional: “Estos cursos reflejan el compromiso de la Facultad con una educación de calidad, con equipos docentes especializados y propuestas actualizadas que responden a las demandas actuales de la sociedad”.

Las personas interesadas en conocer las distintas opciones de cursado o realizar la inscripción, podrán obtener mayor información en las redes sociales de Ceselex, en Facebook (CESELEX) y en Instagram (@ceselexidiomas).