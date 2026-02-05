“Estoy desesperada y muerta de miedo”: Agostina Páez denunció vulneración de derechos tras el pedido de prisión preventiva en Brasil

La abogada e influencer santiagueña publicó un video en redes sociales en el que pidió ayuda y aseguró que la Justicia brasileña ordenó su prisión preventiva por presunto peligro de fuga, pese a tener tobillera electrónica.

Hoy 18:26

La situación judicial de Agostina Páez sumó en las últimas horas un nuevo capítulo en Brasil. La abogada e influencer santiagueña difundió un reel en sus redes sociales en el que alertó sobre la existencia de una orden de prisión preventiva en su contra, dictada por la Justicia de Río de Janeiro, en el marco de la causa por injuria racial iniciada tras un episodio ocurrido el 14 de enero a la salida de un boliche.

En la publicación, que comenzó con la frase “necesito ayuda”, Páez se mostró visiblemente angustiada y afirmó que fue notificada de la medida bajo el argumento de peligro de fuga, a pesar de que tiene colocada una tobillera electrónica, le fue retenido el pasaporte y se encuentra a disposición de la Justicia desde el 1 de febrero.

“Se están vulnerando todos mis derechos, estoy desesperada, estoy muerta de miedo y hago este video para que se haga eco de la situación que estoy pasando”, expresó la joven en el video.

Según explicó, la orden judicial resulta contradictoria con las medidas cautelares que ya cumplía, dispuestas semanas atrás por el tribunal brasileño, entre ellas la prohibición de salir del país y el monitoreo electrónico.

La causa se originó luego de que cámaras de seguridad registraran a Páez realizando gestos y sonidos considerados ofensivos durante una discusión con empleados de un boliche de Ipanema. El Ministerio Público de Río de Janeiro rechazó el descargo de la acusada, quien había sostenido que se trató de una broma, y avanzó con la imputación formal por injuria racial, delito que prevé penas de dos a cinco años de prisión.

En declaraciones previas, su abogado defensor, Sebastián Robles, había calificado las medidas adoptadas por la Justicia brasileña como “muy severas y excesivas”. Mientras tanto, el pedido de prisión preventiva continúa bajo análisis, en una causa que sigue generando repercusiones tanto en Brasil como en la Argentina.