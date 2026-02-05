Añatuya: confió su camioneta para un arreglo y la encontró desmantelada en un taller

Un vecino de 63 años denunció que, tras cuatro años de promesas y evasivas, descubrió que su Nissan 4x4 no solo no fue reparada, sino que le sustrajeron el motor, las puertas y hasta le habían cortado el techo.

Hoy 18:39

Lo que comenzó como un favor vecinal en 2021 terminó ayer en una desesperada denuncia penal en la Comisaría 41ª. Un vecino del barrio Platense Oeste, identificado como de apellido Bravo, vivió una auténtica pesadilla al descubrir que su herramienta de trabajo, una camioneta Nissan 4x4, fue prácticamente desmantelada mientras él esperaba una reparación que nunca llegó.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La historia se remonta a 2021, cuando Juan Carlos Buticci le solicitó a Bravo un traslado hacia una zona rural de Pinto. Aquel viaje terminó cuando un grupo de personas atacó el vehículo, provocándole serios daños. En un gesto que entonces pareció noble, Buticci se comprometió a gestionar el arreglo.

“Quedate tranquilo, si hay algún problema, te compro otra nueva", fue la frase que Buticci repitió muchas veces durante años para apaciguar la ansiedad del dueño.

Tras dos años de inacción, en 2023, la camioneta fue supuestamente trasladada a un taller en la ciudad de Bandera. Harto de las excusas y la falta de respuestas, Bravo decidió viajar personalmente a la ciudad de Bandera. Lo que encontró allí lo dejó en estado de shock. Su camioneta sin motor, sin puertas y el techo había sido cortado, dejando al vehículo totalmente inservible.

A pesar de haber realizado una denuncia online ante el Ministerio Público Fiscal en 2025, el silencio fue la única respuesta para Bravo durante meses. Anoche, la paciencia se agotó y la policía tomó cartas en el asunto.

El fiscal de turno, Dr. Ezequiel Bustamante, ordenó de inmediato que las actuaciones se remitan a la Comisaría 21ª de Bandera. Se dispuso una entrevista formal con el dueño del taller, Rubén Gauna, y se labró un acta de identificación y compromiso para Buticci, quien ahora deberá explicar ante la justicia el destino de las piezas de la camioneta.