Conmoción en Los Juríes: una adolescente resultó herida tras el disparo accidental de un niño de 11 años

La víctima, de 17 años, recibió el impacto de un aire comprimido en el cuello y tuvo que ser trasladada de urgencia a Añatuya.

Hoy 18:52

Lo que parecía una tarde normal en el barrio Comercio de la ciudad de Los Juríes se transformó en una emergencia médica y judicial. Una joven de 17 años terminó hospitalizada luego de recibir un disparo de rifle de aire comprimido en el cuello, gatillado accidentalmente por un vecino de apenas 11 años.

Según informaron fuentes policiales, el incidente se desencadenó cuando el menor de 11 años manipulaba un rifle de aire comprimido en un domicilio particular. Testigos del hecho, entre ellos María Gisela Gutiérrez, hermana de la víctima, relataron el escalofriante momento: el niño apuntó a la adolescente bajo la premisa de que "el arma no estaba cargada".

Sin embargo, al accionar el gatillo, el rifle se disparó, y el proyectil impactó directamente en el lado derecho del cuello de la joven.

La víctima fue trasladada de inmediato al nosocomio local, donde fue recibida por la Dra. Angélica Ahumada. Tras las primeras curaciones y la evaluación de la gravedad de la lesión en una zona tan sensible, la profesional dispuso el traslado inmediato de la menor hacia la ciudad de Añatuya para recibir atención especializada y realizar estudios de mayor complejidad.



El caso ya se encuentra en manos de la Justicia. El fiscal de turno por la jurisdicción de Añatuya, el Dr. Ezequiel Bustamante, ha tomado intervención en la causa para determinar las responsabilidades del caso, el origen del arma y las circunstancias exactas en las que el menor tuvo acceso al rifle.