Fernando Juárez sobre el presente de Central Córdoba: "Estamos en alza"

A un día del cruce en Santa Fe, el volante analizó el presente del Ferro, que aún no ganó ni convirtió en el Torneo Apertura, pero mostró señales de crecimiento.

Hoy 20:29

A horas del duelo ante Unión de Santa Fe, por la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional, Fernando Juárez hizo un balance del momento que atraviesa Central Córdoba, que todavía no pudo sumar de a tres ni marcar goles en el certamen. El mediocampista fue claro y realista, pero también dejó en claro que el equipo confía en el trabajo que viene realizando.

“Somos un equipo en construcción, pero esto es rápido, no hay tiempo. Estamos en busca de hacer el gol y convertir. Nos está faltando en el último tercio, estamos trabajando para eso y pronto van a llegar”, explicó Juárez, marcando una de las principales falencias del Ferroviario en este arranque de campeonato.

Al referirse a la derrota frente a San Lorenzo, el volante destacó el rendimiento colectivo pese al resultado adverso. “Nos volvimos dolidos porque hicimos un gran trabajo, de todos los partidos fue el mejor, pero son detalles que te hacen ganar o perder”, señaló, remarcando que el equipo estuvo a la altura y mereció algo más.

Más allá de los números, Juárez sostuvo que el plantel viene en levantada. “Estamos en alza, más allá de los resultados. Nos tenemos que enfocar en nosotros y vamos a hacer un gran partido el viernes”, afirmó, con la mira puesta en el choque ante el Tatengue.

Por último, dejó un mensaje contundente sobre la exigencia de la categoría. “Hoy mandan los resultados. Trabajamos para ganar y el viernes tenemos una gran oportunidad para hacerlo, pero va a ser durísimo”, cerró. Central Córdoba buscará en Santa Fe su primer triunfo y también romper la sequía de goles en el Apertura.