La intendente Fuentes entregó indumentaria de trabajo al personal del centro operativo del barrio Autonomía

Fueron 150 uniformes de trabajo y calzado para operarios.

Hoy 21:26

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, entregó 150 uniformes de trabajo y calzado para operarios de recolección de residuos, encargados de limpieza de calles e inspectores que desarrollan su tarea en la zona de influencia del centro operativo Nº 6 del barrio Autonomía.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De esta manera, continúa la provisión de indumentarias y borceguíes correspondientes a la temporada de verano 2026, la que se extenderá al resto de los centros operativos.

Durante el acto, la jefa comunal destacó el trabajo que realizan los empleados del municipio para mantener la limpieza de la ciudad y remarcó que los uniformes permiten mantener las medidas de seguridad del personal y visualizar la tarea cotidiana.

La intendente Fuentes valoró la articulación entre los centros operativos que permiten mejorar y hacer más eficientes las tareas al entender que la Municipalidad es una unidad de trabajo conjunto en equipo.

La titular del Departamento Ejecutivo sostuvo que la ropa y el equipamiento de seguridad es una de las prioridades para el personal y que se hace un esfuerzo para poder contar con estos elementos en el marco del contexto de la situación difícil económica nacional.

Por su parte, el director de Servicios Urbanos, Héctor Batalla, remarcó la permanente predisposición de la intendente Fuentes para que los empleados de las áreas operativas puedan contar con los uniformes durante todo el año al igual que las herramientas para desplegar sus labores.

La intendente Fuentes estuvo acompañada por el secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Jorge Vila; la subsecretaria de Obras Públicas, Rosa Allalla, entre otros funcionarios.