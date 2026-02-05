Temporal en Villa Mailín: un violento vendaval dejó graves consecuencias

El fenómeno meteorológico, descrito por los vecinos como un "tornado", azotó la localidad en la tarde, provocando destrozos masivos, caída de tendido eléctrico y voladuras de techos. No hay luz en la zona y el peligro persiste por cables cortados en el suelo.

Lo que comenzó como una tarde de tormenta se transformó rápidamente en una pesadilla para los habitantes de la histórica Villa Mailín. Un vendaval de extrema violencia, acompañado de lluvia torrencial, atravesó el casco urbano derribando todo a su paso. Las ráfagas fueron de tal magnitud que arrancaron árboles de raíz y desplomaron postes de alumbrado público, dejando a la población totalmente a oscuras y sin comunicación.

Las imágenes que llegan desde el lugar son devastadoras. El panorama actual incluye: cables de media y baja tensión cortados que yacen sobre las calles anegadas, representando un peligro para los transeúntes.

Viviendas afectadas con múltiples voladuras de techos de chapa y daños estructurales en viviendas particulares y edificios públicos. Caída de grandes ejemplares de árboles ha bloqueado las principales arterias de circulación, dificultando el acceso.

“Estamos sin luz... pasó un tornado por Mailín. Voladuras de techos, árboles caídos, un desastre. Ojalá estén bien todos", relataba con angustia un vecino mientras registraba las consecuencias del temporal.

Las autoridades locales y servicios de emergencia solicitan a los vecinos permanecer en sus hogares y evitar circular, especialmente cerca de postes inclinados o zonas con agua acumulada, ante el altísimo riesgo por cables cortados.

Se espera que en las próximas horas se inicie el relevamiento oficial para determinar si existen heridos y comenzar con las tareas de despeje y restitución del servicio eléctrico.