Santilli ratificó que la Reforma Laboral avanzará en el Senado: “El miércoles vamos a tener media sanción”

El ministro del Interior contó en ¿La Ves? los pormenores de las negociaciones con los gobernadores. “Esta ley es la prioridad del Gobierno”, aseguró.

Hoy 00:44

En la previa a la sesión clave en el Senado de la Nación del miércoles que viene, donde el Gobierno de Javier Milei busca aprobar la reforma laboral, el ministro del Interior, Diego Santilli, ratificó este jueves el rumbo de las negociaciones con la oposición. “La sesión del miércoles que viene es histórica para la República Argentina. Vamos a tener media sanción”, aseguró el funcionario.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Tenemos un ley vigente que no genera trabajo privado. Vamos con una ley superadora”, manifestó Santilli en el programa ¿La Ves? de TN. “Bullrich se puso al frente y lidera en el senado. La prioridad del gobierno es la reforma laboral”, remarcó.

En la previa al debate de la reforma laboral, Santilli defendió la gestión de Milei. “Hay algo que es muy importante que es generar trabajo formal y bajar impuestos”, señaló respecto de una de las banderas de La Libertad Avanza. Y apuntó: “Los que hoy sacan la bandera de la industria son los que más impuestos crearon en el país”.

En la misma línea, el funcionario hizo hincapié en el apoyo social a las políticas del Presidente. “El esfuerzo que ha hecho la sociedad argentina es enorme, pero necesitamos que no afloje”, expresó. Y añadió: “Hace 40 años que no alcanza el sueldo en la Argentina. Lo único diferente ahora es que hay un presidente que cumple lo que dice”.

Santilli también se refirió a otro de los proyectos que impulsa el Gobierno: el nuevo Régimen Penal Juvenil. “La baja de la edad de imputabilidad probablemente termine en 14 (y no 13, como quería el Gobierno)”, manifestó el ministro. Y aclaró: “Pero es mucho más que eso la Ley Penal. Un joven que mató no puede quedar sin consecuencias”.

En ese sentido, el funcionario señaló: “El debate suele ser genérico, pero abarca mucho más. Para un joven que mató: ¿No hay una consecuencia? ¿Cuál es el castigo? ¿Cómo le saldas a esa familia que perdió todo? ¿Cuál es el aprendizaje para quien cometió ese delito?”.

Al respecto, Santilli utilizó un ejemplo y habló de un caso de un adolescente de 15 años que robó en la calle con un arma, pero como era inimputable no fue preso. “La segunda vez robó de nuevo, cayó y salió poco después. La tercera vez mató a un ciclista. ¿Cuál fue el aprendizaje para ese chico si la primera vez que robó hubiera tenido una condena? ¿Habría matado una persona?”, reflexionó.