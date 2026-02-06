River quiere volver al triunfo ante el Tigre del Pity Martínez en el Monumental

Este sábado desde las 20.00, River será local ante Tigre en el Monumental por la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026, en un cruce que puede dejar a uno de los dos como líder transitorio de la Zona B. Ambos suman siete unidades y llegan en un arranque sólido, por lo que el choque promete ritmo alto y mucha tensión. El árbitro será Sebastián Zunino.

El equipo de Marcelo Gallardo viene de empatar sin goles ante Rosario Central en Arroyito, resultado que cortó el puntaje ideal tras las victorias frente a Barracas Central y Gimnasia. River marcha tercero por diferencia de gol y necesita ganar para no perderle pisada a Independiente Rivadavia. El DT metería dos variantes: Matías Viña volvería al lateral izquierdo tras cumplir la sanción y Maximiliano Salas ingresaría por el lesionado Sebastián Driussi.

En el arco continuaría Santiago Beltrán, que todavía no recibió goles en sus primeros tres partidos como profesional, ya que Franco Armani regresaría a la convocatoria pero no sería titular. Del otro lado, Tigre llega segundo con siete puntos tras vencer a Estudiantes de Río Cuarto y Racing, e igualar con Belgrano. El equipo de Diego Davobe repetiría la base que viene de ganar en Victoria.

El Matador vuelve al Monumental después de dos años y con antecedentes recientes favorables: ganó dos de sus últimas tres visitas. Además, el partido tendrá un condimento especial con el regreso de Gonzalo “Pity” Martínez, que será homenajeado por River y seguramente ovacionado por el público.

Posible formación de River

Beltrán; Montiel, Martínez Quarta, Rivero, Viña; Moreno, Vera, Galván, Quintero; Colidio y Salas.

Posible formación de Tigre

Zenobio; V. Moreno, Barrionuevo, Laso, Álvarez; Leyes, Elías, Medina, Saralegui; Romero y Russo.