Un necesitado Racing busca reaccionar ante Argentinos en el Cilindro por el Apertura

La Academia todavía no sumó puntos y necesita un triunfo para salir del fondo. El Bicho apuesta a su juego ofensivo, pero arrastra problemas de gol.

Hoy 00:04

Racing recibirá este sábado desde las 18 a Argentinos Juniors en el Estadio Presidente Perón por la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026, en un duelo que encuentra a la Academia golpeada y con la necesidad urgente de ganar. El equipo de Gustavo Costas aún no conoce el triunfo en el año y llega sacudido también por la salida de Juan Nardoni al fútbol brasileño.

El presente racinguista es preocupante. Está último en la Zona B, sin puntos y con un funcionamiento que no termina de acomodarse a las características creativas de sus refuerzos, Matko Miljevic y Valentín Carboni. La caída 3-1 ante Tigre en Victoria profundizó las dudas y, como si fuera poco, el club podría enfrentar otra mala noticia: la posible pérdida de la localía tras la revisión del campo de juego del Cilindro por parte de la Liga Profesional.

Enfrente estará un Argentinos que sostiene su identidad de juego ofensivo, pero que sufre la falta de eficacia. Tras el triunfo agónico 1-0 ante Sarmiento en el debut, encadenó dos empates sin goles frente a Estudiantes de Río Cuarto y Belgrano. El equipo de La Paternal genera situaciones, pero choca seguido contra defensas cerradas y transiciones rápidas rivales, una fórmula que viene complicando especialmente a Tomás Molina.

El cruce aparece como un punto de quiebre para ambos: Racing necesita oxígeno para no hundirse en la tabla y Argentinos busca convertir su propuesta en resultados. En Avellaneda, el margen de error ya es mínimo.