Racing se sacó la espina y sumó su primer triunfo ante Argentinos en el Cilindro

La Academia se hizo fuerte en Avellaneda y le ganó al Bicho por 2 a 1 en el marco de la cuarta fecha del Torneo Apertura.

07/02/2026

Para conseguir resultados distintos había que cambiar, y Gustavo Costas lo entendió después de tres caídas consecutivas en el arranque del campeonato. Ante Argentinos, en la vuelta al Cilindro, el DT apostó por una cirugía mayor: sacó nombres pesados, rearmó el mediocampo y le dio otra energía a un equipo que pedía reacción. Racing todavía está en construcción, pero recuperó entrega, presencia y parte del ADN competitivo que marcó su ciclo exitoso reciente. Victoria por 2 a 1.

El técnico se jugó un pleno fuerte. Dejó afuera a Carboni, refuerzo estrella que aún no despega, y apostó por el ingreso de Marcos Rojo en la zaga. También modificó la mitad de la cancha: menos marca tradicional y más juego, con Baltasar Rodríguez como reemplazo del vendido Juan Nardoni. El resultado fue un equipo más suelto, con circulación y llegadas claras, algo que no se había visto en lo que iba del 2026.

La tarde pudo ser fundacional. Cannavo aportó solidez por el lateral, Rojo ordenó la defensa y Racing mostró por primera vez una base desde donde construir. El dominio se tradujo en el marcador a los 20 minutos: centro preciso de Rojas y palomita de Conechny para el 1-0, la primera ventaja de la Academia en el torneo. Con confianza, el local jugó sus mejores minutos y amplió antes del descanso con un derechazo de Solari, figura junto a Baltasar.

El descuento tempranero de Godoy, tras un córner mal defendido, sembró dudas en el arranque del segundo tiempo. Sin embargo, Racing no se desordenó. Con volantes comprometidos y una defensa más firme, sostuvo el control y estuvo más cerca del tercero que de sufrir el empate. Incluso quedó la polémica por un penal no cobrado tras revisión del VAR, en una tarde floja del árbitro Mastrángelo.

La victoria no sólo cortó la racha negativa: también dejó respuestas. Racing volvió a parecerse a sí mismo, encontró variantes y mostró carácter para sostener un resultado incómodo. No resolvió todos sus problemas, pero dio una señal clara de reacción y abrió una puerta a la esperanza en un campeonato que recién empieza.