Rosario Central de Di María busca sumar un triunfo en su visita a Aldosivi en Mar del Plata

El Canalla quiere consolidar el ciclo de Almirón tras empatar con River, en tanto que el Tiburón busca su primer triunfo del torneo y aire en la tabla del descenso.

Hoy 00:03

Aldosivi recibirá este sábado desde las 17.00 a Rosario Central en el Estadio José María Minella por la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026, en un partido que finalmente se jugará sin público visitante. El conjunto marplatense necesita ganar para arrancar su recuperación, mientras que el Canalla pretende afirmarse tras su empate sin goles ante River.

El Tiburón suma dos puntos en el campeonato, producto de empates ante Defensa y Justicia y Barracas Central, y la derrota 3-1 frente a Gimnasia en La Plata. En casa y con el apoyo de su gente, el equipo portuario buscará su primera victoria para empezar a despegar de la zona baja de los promedios, una lucha que lo tuvo comprometido hasta el cierre del último Clausura.

Del otro lado, Rosario Central todavía no logra regularidad bajo la conducción de Jorge Almirón. En tres fechas acumula una victoria, un empate y una caída, y ahora intentará sumar de a tres como visitante para darle solidez al nuevo ciclo. El Canalla, que tiene a Ángel Di María como gran figura, también apunta a llegar con confianza a su próximo compromiso por Copa Argentina ante Sportivo Belgrano.

El choque en el Minella enfrenta a dos equipos con urgencias diferentes: Aldosivi necesita puntos para respirar y Central resultados para consolidar su idea. En Mar del Plata, ambos se juegan más que tres unidades.