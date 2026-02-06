Ingresar
Belgrano defiende su invicto ante Banfield en el Gigante de Alberdi

El Pirata suma cinco puntos y quiere afirmarse en casa. El Taladro llega aliviado tras destrabar inhibiciones y busca otro triunfo.

Hoy 00:01

Belgrano recibirá a Banfield este sábado desde las 22.15 en el estadio Julio César Villagra por la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026, en un cruce que encuentra al Pirata invicto y con ambiciones de pelear arriba. El equipo de Ricardo Zielinski viene de empatar ante Argentinos y pretende sostener su buen arranque frente a un Taladro que quiere su segunda victoria.

El conjunto cordobés suma cinco unidades: venció a Rosario Central en el debut y luego igualó frente a Tigre y Argentinos. Tras el último partido, Zielinski fue claro con el objetivo: pelear en lo más alto mientras busca consolidar el equipo. La buena noticia es que Lucas “Chino” Zelarayán se recuperó de una molestia en la rodilla izquierda y estará disponible.

Banfield, por su parte, atraviesa meses complejos a nivel económico e institucional, con una deuda cercana a 1,3 millones de dólares que derivó en inhibiciones. Sin embargo, esta semana logró destrabarlas y pudo cerrar refuerzos. En lo deportivo llega entonado tras vencer 2-1 a Estudiantes de Río Cuarto y recupera al defensor Nicolás Meriano, ausente en ese encuentro por suspensión.

Probable formación de Belgrano
Cardozo; Benítez, Morales, Lisandro López, Sporle; Rigoni, Sánchez, González Metilli, Zelarayán; Vázquez y Uvita Fernández.

Posible formación de Banfield
Sanguinetti; Arboleda, Vittor, Daniele; López García, Alfaro, Ríos, Abraham; Adoryan; Méndez y Sepúlveda.

