Se realizará la propuesta recreativa “Amigas con Estilo” en la Casa del Bicentenario

Las personas interesadas en inscribir a las niñas pueden comunicarse al 3856225258 para obtener mayor información y asegurar su lugar.

Hoy 11:37

La Municipalidad de La Banda invita a participar de la actividad recreativa y creativa “Amigas con Estilo – Especial amor y amistad”, una propuesta pensada para niñas de entre 6 y 14 años, que se llevará a cabo el sábado 14 de febrero, de 10 a 12 horas, en la Casa del Bicentenario, ubicada en avenida Besares y calle Garay.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante la jornada, las participantes podrán disfrutar de diferentes actividades pensadas para compartir un espacio de cuidado, diversión y creatividad, que incluirán spa facial, uñas con decoración, además de la elaboración de cajitas personalizadas, fotos, regalitos y sorpresas, en un ambiente especialmente preparado para celebrar la amistad.

La actividad es arancelada, cuenta con cupos limitados y está destinada a fomentar la participación, la expresión personal y el disfrute compartido entre amigas en un entorno seguro y acompañando por profesionales.

Las personas interesadas en inscribir a las niñas pueden comunicarse al 3856225258 para obtener mayor información y asegurar su lugar.

Desde el municipio se continúa impulsando este tipo de propuestas que promueven espacios recreativos, de encuentro y contención para niñas y adolescentes de la ciudad.