Educación de la Capital llama a la cobertura de cargos docentes para el Jardín Municipal Papa Francisco

Se trata de dos cargos para maestras de sección y dos cargos para maestra celadora.

06/02/2026

La Supervisión de Jardines de Infantes de la Subsecretaría de Educación de la Municipalidad de la Capital convocó al acto de opción para cobertura de cargos en el Jardín Municipal N° 27 "Papa Francisco", según el listado de inscripción extraordinaria para dicha institución escolar.

Los cargos a designar son dos de maestras de sección, a partir del orden N° 5 puntaje 22,43, interinos para el turno mañana. También un cargo de maestra celadora interino para el turno mañana y un cargo de maestra celadora para el turno tarde.

Además un cargo de maestro/a de Educación Física Interno para el turno mañana y turno tarde, a partir del número de orden 1), puntaje 20,43, y un cargo de maestro/a de Lenguajes Artísticos para el turno mañana y turno tarde, a partir del número de Orden 1), puntaje 26,51.

El acto de opción será el viernes 13 de febrero de 2026, a las 9, en el salón del edificio de la Subsecretaría de Educación, 1° piso Block 1, Complejo Parque Norte (Belgrano N° 800 entre Constitución y Ameghino)

Los requisitos para la opción son apto médico, original y copia; declaración jurada municipal de cargos y horarios (emitida por Supervisión de Jardines).