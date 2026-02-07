Copa Davis: Thiago Tirante luchó y se llevó el primer punto ante Corea del Sur

El tenista argentino cayó en el primer parcial por 6-2 y luego ganó los dos siguientes por 7-5 y 7-6(5) en el primero de los dos encuentros de singles por la llave de Ronda 1 ante los asiáticos en Busan.

Hoy 02:46

Argentina abrió la serie de Copa Davis 2026 ante Corea del Sur por la Ronda 1 de las Clasificatorias rumbo a las finales con Thiago Tirante (103° del mundo) que venció al local, Hyeon Chung (418°), por 2-6; 7-5 y 7-6(5) por la serie que se disputa en el Gijang Stadium de la ciudad surcoreana de Busan.

En el Single 1, el tenista local se llevó rápidamente el parcial inicial ante un tenista bonaerense que no encontró el ritmo del inicio del partido.

Un quiebre del asiático en el cuarto punto y la sucesión de games ganados, sumado a los nervios y además con tiros erráticos lo llevaron a perder el set por 6-2.

El segundo set tendría a un Tirante con más aplomo ante un surcoreano que on el apoyo del público se mantuvo enérgico y con tiros ganadores como parte de la confianza.

El parcial llegaría a un 5-5 clave, con Tirante con confianza y aprovechó una falla de Chung para ponerse 6-5 y luego de un durísimo 12do games se quedaría con el segundo para un 7-5 en más de una hora y 25 minutos.

El tercer set fue parejo, como en el anterior parcial y rápidamente ambos tenistas llegarían al cuarto punto en un 2-2 por lado, de cara a lo que sería el tiebreak para buscar el partido. Finalmente, con esfuerzo y algo de fortuna, Tirante se quedó con el parcial y el juego en su debut de Copa Davis.