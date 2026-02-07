Copa Davis: Trungelliti no pudo con Soonwoo Kwon y la serie con Corea del Sur quedó abierta

El santiagueño perdió el segundo punto de la serie. Antes, Tirante ganó su partido correspondiente a la primera ronda de los Qualifiers.

Hoy 06:24

El equipo argentino de Copa Davis iguala 1-1 la serie ante Corea del Sur como visitante, en el cruce correspondiente a la primera ronda de los Qualifiers, que se disputa en la ciudad de Busan. Tras la primera jornada, cada selección sumó un punto y la definición quedó abierta.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El arranque fue favorable para Argentina gracias al triunfo de Thiago Tirante (95°), que se impuso ante Hyeon Chung (392°) en un partido muy ajustado. El argentino remontó un inicio adverso y se quedó con la victoria por 2-6, 7-5 y 7-6, para adelantar al equipo nacional.

Luego llegó la igualdad para los locales. Marco Trungelliti (134°) cayó frente a Soonwoo Kwon (343°), quien mostró solidez en los momentos clave y se llevó el encuentro por 7-6 y 6-2, dejando la serie empatada al cierre del primer día de competencia.

Argentina viajó a Corea del Sur con una delegación integrada por cinco tenistas debutantes. El capitán Javier Frana confirmó a Tirante y Trungelliti como singlistas, mientras que el punto de dobles quedó en manos de Federico Gómez (197°) y Guido Andreozzi (32° en dobles).

Con el 1-1 parcial, será necesario disputar al menos uno de los singles restantes para definir al clasificado a la segunda ronda, donde el ganador se medirá con Países Bajos o India.

La acción continuará este domingo, con el partido de dobles y luego los encuentros individuales que pueden definir la serie.

Cómo sigue la serie

Partido 3: Guido Andreozzi / Federico Gómez vs. Jisung Nam / Uisung Park | domingo 8 de febrero – 01.00

Partido 4: Thiago Tirante vs. Soonwoo Kwon | domingo 8 de febrero – 02.30

Partido 5: Marco Trungelliti vs. Hyeon Chung | domingo 8 de febrero – 04.00

Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Los encuentros entre Argentina y Corea del Sur por la Copa Davis se podrán ver en vivo por la pantalla de TyC Sports.