Fin de la novela en Racing: se destrabó el pase y Gremio le dio la bienvenida a Nardoni

La Academia llegó a un acuerdo con el club de Porto Alegre por la transferencia del mediocampista. Se espera que viaje en los próximos días para sumarse al conjunto gaúcho.

Hoy 00:41

Se definió el futuro de Juan Nardoni. Racing llegó a un acuerdo con Gremio y el mediocampista continuará su carrera en el fútbol brasileño. La institución de Porto Alegre ya le dio la bienvenida y el jugador viajará en los próximos días para sumarse a su nuevo equipo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Luego de algunas diferencias en las últimas horas, las negociaciones finalmente llegaron a buen puerto y el volante jugará en el conjunto brasileño durante esta temporada, cerrando así una etapa importante en la Academia.

Racing había adquirido en 2023 el 70% del pase de Nardoni por una cifra cercana a los 3,2 millones de dólares, tomando como referencia el dólar oficial de ese momento. En esta operación con Gremio, se transfiere el 80% de la ficha en ocho millones de dólares. A ese monto se le descontarán primero los impuestos y, sobre el neto, el club de Avellaneda deberá abonarle a Unión un 30%.

Además, del 20% del pase que no ingresa en la venta, Racing conservará un 14% y Unión un 6%. Un dato clave es que los dos millones de dólares extra por objetivos deportivos estarán destinados íntegramente al club de Avellaneda.

En lo inmediato, el mediocampista de 23 años, que no jugó ante Tigre, se entrenó con normalidad durante la semana. Sin embargo, todo indica que no estará a disposición de Gustavo Costas para el partido frente a Argentinos Juniors de este sábado, ya que en breve viajará a Brasil para completar su incorporación.

De esta manera, Nardoni cierra un ciclo relevante en Racing. Disputó 126 partidos oficiales, convirtió cinco goles, dio siete asistencias y fue parte de un período exitoso, con la conquista de la Supercopa Internacional 2023, la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025. Ahora, la Academia espera capitalizar su venta, aunque el monto final que ingresará a las arcas será menor al valor bruto del traspaso.