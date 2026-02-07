Central Argentino se juega el boleto a la gran final por el ascenso ante General Paz Juniors

El Albo está obligado a revertir la derrota sufrida en la ida en Córdoba. Arranca a las 20 en el estadio “Osvaldo Juárez”.

Hoy 06:19

Central Argentino afrontará esta noche desde las 20 uno de los partidos más importantes de su historia. El Albo recibirá a General Paz Juniors en el estadio Osvaldo Juárez, en el encuentro de vuelta de la final de la Región Centro del Torneo Regional Federal Amateur, con el gran objetivo de meterse en la definición por el ascenso.

El equipo dirigido por Pablo Ledesma está obligado a revertir la derrota por 3 a 2 sufrida en el partido de ida disputado en Córdoba. Para eso, buscará hacerse fuerte como local y apoyarse en el acompañamiento de su gente, que promete darle un marco imponente al escenario bandeño.

No será una tarea sencilla para el Albo, que tendrá una baja sensible: José Luis Gómez fue expulsado en el primer cruce y no podrá estar esta noche. Ante esta ausencia, el cuerpo técnico deberá definir su reemplazo y no se descarta un cambio de esquema.

Del otro lado, el Poeta también llegará con ausencias importantes. Pablo Palavecino y Juan Vega vieron la tarjeta roja en el encuentro de ida y quedaron descartados para la revancha, lo que obligará al conjunto cordobés a rearmar su once inicial.

El partido se pondrá en marcha a las 20, con el arbitraje del salteño Gustavo Benites, en una jornada que promete ser vibrante en la ciudad de La Banda, donde Central Argentino irá por una noche histórica en busca del boleto a la gran final por el ascenso.