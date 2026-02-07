Te contamos cual es la mejor forma de cocinar la remolacha para aprovechar sus nutrientes

El paso a paso para una cocción que mantenga todas las propiedades de este vegetal.

Durante años, la remolacha fue una verdura injustamente subestimada. Asociada a ensaladas poco tentadoras o a guarniciones obligatorias, recién en las últimas décadas empezó a recuperar el lugar que merece en la cocina diaria.

Sin embargo, más allá de su color intenso y su dulzura natural, la remolacha es un ingrediente sensible: la forma en la que se cocina determina no solo su textura y su sabor, sino también cuánto de su valor nutricional llega efectivamente al plato.

Este vegetal es una fuente interesante de fibra, antioxidantes, folatos, potasio y compuestos bioactivos como las betalaínas, responsables de su característico color rojo violáceo.

El valor nutricional de la remolacha

El problema es que muchos de estos nutrientes son hidrosolubles o sensibles al calor excesivo. Por eso, hervirla sin control o cocinarla de más puede transformar a la remolacha en una verdura deslucida, aguada y con menos beneficios de los que podría ofrecer.

Entender cómo reacciona la remolacha frente a los distintos métodos de cocción es clave para aprovecharla al máximo. No se trata solo de elegir entre hervor, vapor u horno, sino de respetar ciertos principios básicos que ayudan a conservar tanto el sabor como la nutrición.

Cocinarla siempre con piel. La cáscara funciona como una barrera natural que protege los jugos, los azúcares y el color. Pelarla antes de cocinarla provoca una mayor pérdida de sabor y nutrientes. Una vez cocida, la piel se retira con mucha facilidad.

Evitar cortarla antes de la cocción. Cuanto más entera llegue al fuego, menos superficie quedará expuesta al agua o al calor directo. Cortarla cruda acelera la pérdida de minerales y vuelve la textura más blanda.

Usar poca agua si se hierve. El hervor es el método más común, pero conviene hacerlo con la menor cantidad de agua posible. La remolacha no necesita “nadar”: apenas cubierta alcanza para que se cocine de manera pareja.

Comenzar siempre con agua fría. Llevar la remolacha al fuego desde agua fría permite una cocción más gradual y reduce el impacto térmico, ayudando a preservar mejor su estructura y su sabor.

Agregar sal desde el inicio. La sal ayuda a fijar el color y realza la dulzura natural de la remolacha. No es necesario salar en exceso, pero sí evitar dejarla completamente insípida durante la cocción.

Controlar el fuego y los tiempos. Un hervor fuerte rompe fibras y diluye sabor. Lo ideal es una cocción suave, a fuego medio. El tiempo varía según el tamaño: entre 30 y 60 minutos. Está lista cuando un cuchillo entra sin resistencia.

Preferir la cocción al vapor para conservar nutrientes. Al no estar en contacto directo con el agua, el vapor reduce la pérdida de minerales y antioxidantes. El resultado es una remolacha más concentrada y sabrosa.

Elegir el horno para potenciar el sabor. Asar la remolacha intensifica su dulzura natural. Envuelta en papel aluminio o cocinada entera, se cocina en sus propios jugos y desarrolla un sabor más profundo.

Evitar temperaturas de horno demasiado altas. El azúcar natural de la remolacha puede quemarse y volverse amargo. Un horno medio y paciencia son clave para un buen resultado.

No enfriarla bajo el chorro de agua. Dejar que la remolacha repose y se enfríe sola permite que termine de asentarse la textura. El enfriado brusco puede volverla acuosa.

Pelar y cortar recién después de cocida. Una vez fría o tibia, la piel se desprende fácilmente y la pulpa mantiene mejor su estructura, lista para ensaladas, purés o platos calientes.

Aprovechar el agua de cocción. Si se hierve, ese líquido teñido y aromático puede usarse en caldos, sopas o incluso para dar color a arroces y pastas.

Desde el punto de vista nutricional, es importante saber que algunas vitaminas, como el ácido fólico, se degradan con cocciones prolongadas. Por eso, los métodos más suaves —vapor u horno— son los más recomendables si el objetivo es conservar nutrientes. Aun así, incluso cocida, la remolacha sigue siendo un alimento valioso, con antioxidantes y fibra que resisten bien el calor.

Cocinar remolacha no es difícil, pero sí exige atención. Respetar su piel, controlar los tiempos y elegir el método adecuado transforma una verdura muchas veces subestimada en un ingrediente protagonista. Bien tratada, la remolacha devuelve todo lo que promete: sabor intenso, textura agradable y una carga nutricional que vale la pena cuidar.