Por un cabezazo de Jordy Caicedo, Huracán le ganó el clásico a San Lorenzo

El Globo logró su primer triunfo en el Torneo Apertura, nada más y nada menos que ante el Ciclón en el Ducó gracias a un gol del ecuatoriano.

Hoy 21:00

Huracán volvió a hacer pesar su casa y se quedó con el clásico frente a San Lorenzo en un Tomás Adolfo Ducó que fue una caldera. El 1-0 no solo significó la primera victoria del Globo en el campeonato, sino también otro golpe anímico en un mano a mano que en los últimos años viene sonriendo seguido en Parque Patricios. El estadio estalló desde el recibimiento, con humo rojo, banderas y un clima que empujó al equipo desde el primer minuto.

El partido fue friccionado, intenso y jugado como se juegan estos clásicos: con dientes apretados. El equipo de Diego Martínez fue más preciso y más agresivo en las divididas que un San Lorenzo que intentó sostener su identidad de toque, pero por momentos se mostró apurado. En ese contexto apareció Jordy Caicedo, que avisó una vez y no perdonó en la siguiente: ganó en el aire y metió un cabezazo perfecto, imposible para Gill, para marcar el único gol de la tarde.

Con la ventaja, Huracán jugó con la tranquilidad del resultado. Cedió terreno en el segundo tiempo y el Ciclón adelantó líneas, pero apenas generó peligro real con un remate de Alexis Cuello que dio en el poste. El Globo se mostró estructurado, firme y cómodo defendiendo la diferencia, mientras crecía el nerviosismo azulgrana y también las protestas hacia Falcón Pérez, que terminó en el centro de las quejas.

El pitazo final desató el desahogo. Huracán celebró una victoria que vale más que tres puntos: es clásica, es simbólica y empuja. Sirve para acomodar el rumbo, para reforzar la confianza y para alimentar una semana de cargadas inevitables. En Parque Patricios, una vez más, la casa ganó.