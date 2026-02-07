San Lorenzo y Huracán animan una nueva edición del clásico en Parque Patricios

El Ciclón visita al Globo en un duelo que promete emociones por la cuarta fecha del Torneo Apertura.

Este domingo, desde las 19:15, Huracán y San Lorenzo volverán a verse las caras en una nueva edición del clásico, en el marco de la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro se disputará en el estadio Tomás Adolfo Ducó y contará con transmisión de ESPN Premium y TNT Sports Premium.

El árbitro designado para el choque interzonal será Yael Falcón Pérez, mientras que Héctor Paletta estará a cargo del VAR, en un duelo que siempre genera gran expectativa más allá del presente de ambos equipos.

Pese a atravesar una profunda crisis institucional, San Lorenzo llega en alza desde lo deportivo. Tras la caída en el debut ante Lanús, el equipo de Damián Ayude se recuperó con victorias frente a Gimnasia de Mendoza y Central Córdoba de Santiago del Estero, resultados que lo ubican quinto en la Zona A con seis puntos, a solo una unidad de los líderes Lanús, Platense y Vélez.

La realidad de Huracán es distinta. El conjunto dirigido por Diego Martínez tuvo un arranque irregular y todavía no logró ganar en el torneo. El Globo empató como visitante ante Banfield y Atlético Tucumán, y cayó como local frente a Independiente Rivadavia de Mendoza, por lo que hoy se encuentra fuera de los puestos de clasificación a los playoffs.

En cuanto a los antecedentes recientes, el clásico muestra una marcada paridad: cuatro empates en los últimos cinco enfrentamientos. El único triunfo en ese lapso fue para Huracán, que se impuso 2-0 en el Torneo Apertura 2025.

Probables formaciones

Huracán: Hernán Galíndez; César Ibáñez, Lucas Carrizo, Fabio Pereyra, Federico Vera; Leonardo Gil, Emmanuel Ojeda; Erik Ramírez, Alejandro Martínez, Oscar Cortés; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Ezequiel Herrera, Gastón Hernández, Teo Rodríguez Pagano; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Gonzalo Abrego; Facundo Gulli, Ezequiel Cerutti y Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

Torneo Apertura – Fecha 4 (Interzonal)

Huracán vs. San Lorenzo

Estadio: Tomás Adolfo Ducó

Árbitro: Yael Falcón Pérez

VAR: Héctor Paletta

Hora: 19:15

TV: ESPN Premium y TNT Sports Premium