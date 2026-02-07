Ingresar
En vivo: San Lorenzo y Huracán animan una nueva edición del clásico en Parque Patricios

El Ciclón visita al Globo en un duelo que promete emociones por la cuarta fecha del Torneo Apertura.

Hoy 19:25

Este domingo, desde las 19:15, Huracán y San Lorenzo volverán a verse las caras en una nueva edición del clásico, en el marco de la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro se disputará en el estadio Tomás Adolfo Ducó y contará con transmisión de ESPN Premium y TNT Sports Premium.

El árbitro designado para el choque interzonal será Yael Falcón Pérez, mientras que Héctor Paletta estará a cargo del VAR, en un duelo que siempre genera gran expectativa más allá del presente de ambos equipos.

