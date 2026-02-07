Ingresar
Nueva Esperanza: cayeron madre e hijo por estafas con tarjetas robadas

El procedimiento fue realizado por Delitos Económicos y permitió el secuestro de celulares y comprobantes de compra.

07/02/2026

Un procedimiento realizado por personal del Departamento Delitos Económicos (D.G.I.), con la participación del enlace de la dependencia en la ciudad de Nueva Esperanza, permitió concretar detenciones y el secuestro de elementos probatorios en el marco de una causa por hurto simple y estafa en concurso real.

Tras una rápida investigación, se logró determinar la identidad de los autores del hecho, estableciéndose que la maniobra delictiva se originó a partir de la sustracción de una cartera desde el interior de un vehículo, la cual contenía documentación personal y tarjetas de crédito y débito. Posteriormente, dichos medios de pago fueron utilizados para efectuar compras en distintos comercios, ocasionando un perjuicio económico al damnificado.

En cumplimiento de una medida judicial, se llevó a cabo un allanamiento en un domicilio de esta ciudad, donde se procedió a la detención de dos personas, madre e hijo, de 33 y 18 años de edad, y al secuestro de dos teléfonos celulares y tickets de compra, elementos considerados de interés para la causa.

Las actuaciones fueron documentadas y puestas a disposición de la autoridad judicial interviniente, continuándose con las diligencias procesales correspondientes.

