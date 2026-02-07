Fuerte choque entre un automóvil y una motocicleta en La Banda terminó con una mujer herida

El accidente ocurrió este sábado por la tarde en la intersección de Rivadavia y Ameghino. La mujer que circulaba en una Honda Wave sufrió lesiones y fue asistida por personal de salud.

Un accidente de tránsito se registró este sábado al mediodía en la ciudad de La Banda, cuando un automóvil Volkswagen Gol, por motivos que aún se tratan de establecer, colisionó contra una motocicleta Honda Wave en la que se desplazaba una mujer.

El hecho tuvo lugar en la intersección de las calles Rivadavia y Ameghino, una zona de habitual circulación vehicular. Como consecuencia del impacto, la motociclista resultó herida, por lo que debió recibir asistencia médica en el lugar. Hasta el momento, no trascendieron las identidades de los involucrados.

Según se informó, la mujer fue atendida por personal de salud y posteriormente trasladada para una mejor evaluación de sus lesiones, mientras que en el sitio trabajaron efectivos policiales realizando las tareas de rigor.

Las circunstancias del siniestro son materia de investigación y se aguarda el avance de las actuaciones correspondientes para determinar responsabilidades.