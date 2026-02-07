Ingresar
Video: La Coqueta se sometió a una transformación estética en Chile y quedó irreconocible

La influencer mostró el antes y después de los retoques faciales que se realizó tras su salto a la fama.

Hoy 10:24

Tras convertirse en una estrella musical, La Coqueta recibió muchas ofertas de trabajo y aprovechó para viajar por varios lugares. Uno de ellos fue Chile, donde no dudó en pasar por una clínica para someterse a una transformación que la dejó irreconocible.

La noticia salió a la luz a través de las redes sociales del centro médico, donde grabaron el antes y después y explicaron qué fue exactamente lo que le hicieron en el quirófano.

“Tras una evaluación facial completa y considerando sus objetivos estéticos, se realizaron los siguientes tratamientos: atenuación de ojeras, proyección de pómulos y corrección de labios”, detallaron.

También hicieron una importante aclaración. “Se sugirió retirar el ácido hialurónico previamente aplicado en nariz, contorno mandibular y mentón. Sin embargo, la paciente decidió no acceder a este procedimiento, por lo tanto, estas últimas dos zonas no fueron tratadas”, comentaron.

Quién es La Coqueta

Ariana Agostina Soria es una de las influencers del momento. Empezó a subir videos a los 17 años y tres después su popularidad explotó.

Yo me siento mujer desde los 6 años, desde que tengo conciencia, pero bueno, ahora estoy de una forma que me gusta mirarme al espejo. Veo mi pelo largo, mi cara, mi cuerpo y me encanta. Yo fui gay, bisexual, fui de todo, pero como que siempre me faltaba algo, y me hice trans y no me faltó más nada”, le confió a TN Show durante una entrevista en la que se presentó.

Ariana también habló de sus sueños y fue contundente: “Quiero comprarme una casa en el campo y tener una chimenea, estar tranquila. Quiero ser cantante de trap, como Cazzu, que es un ejemplo para mí”.

