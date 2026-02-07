Ingresar
Del aliento al abandono: el Monumental no toleró el 1-4 y el hincha de River se fue de la cancha

Con el equipo desbordado y sin reacción, miles de fanáticos abandonaron el estadio sobre el final. Silbidos, reproches y bronca por una derrota que quedará marcada.

07/02/2026

La goleada que sufría River en el Monumental no sólo impactó en el marcador: también provocó una reacción pocas veces vista en su gente. A los 39 minutos del encuentro, con el equipo cayendo 4-0, muchos hinchas comenzaron a abandonar la cancha por el bajísimo rendimiento. El estadio, que había arrancado colmado, empezó a mostrar claros en las tribunas en medio de una noche que se volvió histórica por lo negativo.

El clima fue de tensión total. Desde mucho antes del cuarto gol ya bajaban silbidos y reproches, pero el resultado terminó de quebrar la paciencia. Cada error era acompañado por murmullos y gritos de bronca, mientras el rival jugaba con comodidad ante un River desconocido, sin respuestas futbolísticas ni anímicas. La sensación general fue de desconcierto ante una actuación que golpeó el orgullo del hincha.

La salida anticipada de los simpatizantes reflejó el impacto emocional de la derrota. No fue una caída más: el 1-4 en casa quedó rápidamente catalogado como una de las noches más duras en años recientes. 

