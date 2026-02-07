40 familias recibieron el beneficio de terrenos sociales en Bandera

El Gobierno Municipal continúa impulsando políticas de acceso a la tierra, transformando promesas en oportunidades reales.

07/02/2026

En una jornada cargada de emoción y transparencia, el Gobierno Municipal de Bandera marcó un hito en su política habitacional al realizar el primer sorteo de terrenos sociales del programa "Mi Lote". Ante la mirada atenta de vecinos y bajo la fiscalización de una escribana pública, 40 familias resultaron pre-adjudicatarias, dando el primer paso firme hacia la construcción de su hogar.

Bandera

El proceso, que dividió a los participantes en tres categorías, busca garantizar que el acceso a la tierra sea equitativo. Con este sorteo, el Estado municipal asume un rol activo en la solución de la problemática habitacional, transformando terrenos en oportunidades reales de arraigo.

"Lo ocurrido hoy es un momento histórico en la historia reciente de nuestra ciudad", señalaron fuentes oficiales, destacando que la facilidad de acceso al hábitat ha dejado de ser una promesa para convertirse en una realidad tangible para los ciudadanos.

Bandera

El proceso no termina con el sorteo. Según informó el municipio, el cronograma continúa de la siguiente manera:

Lunes de inicio: Comienza el periodo de impugnaciones por un lapso de 5 días hábiles.

Validación técnica : Una vez superada esta etapa, el equipo técnico del Gobierno Municipal trabajará de forma personalizada con cada familia para brindar el soporte necesario en la concreción del sueño.

La noticia más celebrada de la jornada llegó de la mano del intendente Jairo Colaneri, quien anunció que el programa "Mi Lote" tendrá continuidad inmediata.

A partir del 2 de marzo, se abrirán las inscripciones para nuevos aspirantes y la actualización de carpetas existentes. Los interesados deberán dirigirse a la Dirección de Desarrollo Social para formalizar sus trámites y participar en futuras entregas.