Marco Trungelliti cayó ante Hyeon Chung y Argentina quedó eliminada de la Copa Davis ante Corea

El santiagueño no pudo y perdió por 6-4 y 6-3 en el quinto punto de la serie correspondiente a la primera ronda de clasificación.

Hoy 07:36

La serie se le escapó a Argentina en Busan y el golpe final llegó en el último punto. Marco Trungelliti cayó ante Hyeon Chung por 6-4 y 6-3 y selló la derrota del equipo nacional por 3-2 frente a Corea del Sur, en la primera ronda de los Qualifiers 2026 de la Copa Davis.

El santiagueño, que había hecho historia al convertirse con 36 años en el jugador más veterano en debutar en Copa Davis con la camiseta argentina, no pudo sostener la ilusión en el quinto y decisivo partido. Chung, ex 19° del mundo, fue más sólido en los momentos clave y aprovechó cada oportunidad para inclinar la balanza a favor del conjunto local.

Argentina había llegado con chances reales de cerrar la serie. En la madrugada, Guido Andreozzi y Federico Gómez se impusieron en el dobles ante Ji Sung Nam y Uisung Park por 6-3 y 7-5, y pusieron el 2-1 parcial que acercaba al equipo a la clasificación. Sin embargo, los singles del domingo terminaron siendo adversos.

Primero, Thiago Tirante no logró repetir su gran actuación del viernes y cayó ante Soon Woo Kwon en tres sets (6-4, 4-6 y 6-3), dejando la serie igualada 2-2. Con ese resultado, toda la presión recayó sobre Trungelliti, que debía ganar para sostener a la Argentina en los Qualifiers.

El último punto mostró a un Chung firme desde el fondo de la cancha y a un Trungelliti que luchó, pero no encontró regularidad con su servicio ni con la devolución. El coreano quebró en momentos clave y cerró el partido sin fisuras, desatando el festejo local y la desazón argentina.

De esta manera, Argentina deberá disputar el Repechaje para mantenerse en los Qualifiers en 2027 y evitar el descenso al Grupo Mundial. La derrota deja un sabor amargo, no solo por el resultado, sino porque el equipo estuvo a un solo partido de cerrar una serie muy pareja.

Resultados de la serie Corea del Sur – Argentina: