El jefe de Alpine definió las metas para Franco Colapinto antes del inicio de la Fórmula 1

Steve Nielsen explicó cuáles son las expectativas para este año dentro del equipo.

Hoy 06:44

Alpine comienza a transitar la recta final de la pretemporada de la Fórmula 1 con expectativas renovadas. En los tests de Barcelona, la escudería aprovechó para que Franco Colapinto y Pierre Gasly se familiaricen con el nuevo monoplaza, que dejó sensaciones positivas de cara al arranque del campeonato.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En la antesala de las últimas pruebas en Bahréin, el jefe del equipo fue claro sobre lo que espera de sus pilotos. “Quiero que estén compitiendo todas las semanas, y espero que sea por los puntos”, afirmó Steve Nielsen en diálogo con RacingNews365. Además, reconoció que en 2025 hubo actuaciones aisladas en zona de puntos, pero que el rendimiento general estuvo lejos de lo esperado.

El directivo británico admitió que los resultados de la temporada pasada no representan la identidad del equipo. “Este equipo no está en ese lugar. No es donde tradicionalmente se encuentra Enstone. No es lo que Alpine quiere, y ninguno de nosotros desea que esté”, expresó, marcando la necesidad de un cambio inmediato en el rendimiento.

En ese sentido, Nielsen apuntó al objetivo central para 2026: pelear de manera constante en la zona media-alta. “Necesitamos competir en la parte alta de la mitad de la tabla para sumar puntos cada fin de semana. Hemos hecho todo bien, pero cualquier equipo que construya un auto nuevo te dirá que es bueno. Todo se decide en el circuito”, señaló con cautela.

Por último, el jefe de Alpine analizó la magra campaña anterior, en la que el equipo apenas sumó 22 puntos, todos conseguidos por Gasly. Lejos de responsabilizar a los pilotos, puso el foco en las decisiones técnicas. “Tomamos la decisión de cambiar de camino temprano y sabíamos que iba a ser difícil, pero fue más de lo que esperábamos”, explicó. Y concluyó: “Fue doloroso, pero lo hicimos por el bien mayor. Esperamos que haya sido lo correcto”.