El mapeo en terreno se consolida como negocio geoespacial

Con herramientas accesibles y baja inversión inicial, empresas y emprendedores encuentran en el relevamiento de campo una alternativa rentable frente a la competencia en imágenes satelitales.

Hoy 06:52

Por Javier A. Carranza Torres, en el diario Ámbito En el mundo de los negocios tecnológicos geoespaciales, se suele mirar hacia arriba buscando la próxima frontera. Sin embargo, mientras los satélites saturan la órbita baja con imágenes de todo el planeta, el verdadero "oro azul" de la industria geoespacial está apareciendo donde nadie mira: bajo nuestras botas.

Durante décadas, misiones como Landsat ofrecían una visión macro: deforestación, manchas urbanas y cambio climático con precisión de bloque. Pero el satélite tiene un límite, un "punto ciego" que no puede atravesar: la realidad caótica del metro cuadrado. No puede medir la profundidad de un bache, la disposición interna de un desguazadero de autos o la infraestructura informal de un asentamiento marginal. Ahí es donde entra el relevamiento en terreno, una oportunidad de negocio que está redefiniendo el concepto de "inteligencia accionable".

Mercados como el de las aseguradoras o la agroindustria están entendiendo que los píxeles abstractos que se analizan en las imágenes satelitales no cierran balances y cada vez aportan menos a los ingresos. La complementariedad es la clave: el satélite da el "qué", pero el humano en el terreno da el "cuánto" y el "cómo". Esta capa de datos premium es la que hoy está desbloqueando valor económico real.





Para un emprendedor de servicios, la oportunidad es clara: mientras las grandes corporaciones se pelean por la resolución de la imagen desde el espacio, un nicho muy rentable está en el relevamiento hiperlocal. Los sistemas de inteligencia artificial dependen de datos de campo precisos para entrenarse; ellos son el combustible que hace funcionar el motor de la economía digital.