Manuel Adorni cargó contra la CGT y el kirchnerismo: “Defienden tener trabajadores sin derecho”

El jefe de Gabinete respaldó la reforma laboral impulsada por el Gobierno. También habló sobre la industria nacional, el acuerdo con Estados Unidos, la salida de Lavagna, el conflicto con Techint y el futuro de la Televisión Pública.

Hoy 07:35

En la antesala del debate parlamentario por la reforma laboral, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, lanzó duras críticas contra la CGT y el kirchnerismo, a quienes acusó de sostener un sistema que empujó a millones de argentinos a la informalidad. “Con 43% de informalidad, defienden tener trabajadores sin derechos”, afirmó en una entrevista con el diario Infobae realizada en Casa Rosada.

“No hay argumento válido para oponerse a una reforma laboral que busca sacar a la Argentina del estancamiento”, sostuvo el funcionario, y aseguró que la resistencia al proyecto responde a la defensa de privilegios sectoriales. Según Adorni, el nuevo marco legal apunta a incentivar la contratación, modernizar las relaciones laborales y dejar atrás “leyes de mitad del siglo XX”.

En ese sentido, cuestionó con dureza el rol de la CGT y del kirchnerismo, al considerar que priorizan intereses propios por sobre los trabajadores. “Excepto que el argumento sea ‘me tocan la mía’, habría que preguntarles cuál es la razón real”, disparó.

Críticas al proteccionismo y defensa de la apertura

Durante la entrevista, Adorni también apuntó contra el modelo de “industria nacional” como eje del desarrollo económico y lo calificó como “el gran modelo empobrecedor de los últimos cuarenta años”. “Obligó a los argentinos a pagar las cosas cuatro veces más de lo que valen en el mundo”, sostuvo, y defendió una agenda de apertura comercial y eliminación de privilegios.

En ese marco, respaldó el acuerdo alcanzado con Estados Unidos y afirmó que beneficiará a las 23 provincias, la Ciudad de Buenos Aires y a los 47 millones de argentinos. Aclaró además que el entendimiento no impone restricciones al comercio con China. “No hay nada en el acuerdo que implique que ese vínculo pueda verse resentido”, señaló.

El conflicto con Techint y el cambio de modelo

Consultado por la polémica licitación que enfrentó al Gobierno con Techint y su CEO Paolo Rocca, Adorni defendió la decisión oficial de no intervenir para beneficiar a empresas locales cuando eso implica un sobrecosto para la sociedad. Sostuvo que la adjudicación a una firma india por ofrecer el precio más bajo “marca un cambio de época”.

“Durante años, cuando una empresa perdía una licitación, tenía un teléfono al que llamar para corregir esa pérdida. Eso se terminó”, afirmó, y denunció la existencia histórica de una “connivencia entre empresarios, sindicatos y funcionarios”.

Indec, medios y ajuste del Estado

Sobre la renuncia de Marco Lavagna al frente del INDEC, Adorni explicó que el Gobierno decidió mantener la actual metodología del índice de inflación para preservar la comparabilidad de los datos y evitar sospechas de manipulación. Aseguró que el presidente Javier Milei nunca estuvo de acuerdo con modificarla mientras la inflación siga siendo un problema estructural.

En cuanto a los medios públicos, confirmó que la Televisión Pública no será privatizada por impedimentos legales, pero adelantó que dejará de llamarse así. “No se va a llamar más Televisión Pública”, anticipó, como parte de una señal simbólica de cambio de etapa.

También ratificó que el ajuste en el Estado continuará con una reducción del 20% en todas las áreas, incluidas las estructuras y el personal contratado de la Jefatura de Gabinete.

Definiciones políticas y personales

En el tramo final de la entrevista, Adorni dejó definiciones contundentes sobre figuras clave de la política y la economía. Elogió al ministro de Economía, Luis Caputo, de quien dijo: “Son personas que no deberían morir nunca”. Consideró a Cristina Kirchner como parte del pasado político, calificó a Axel Kicillof como un “personaje exótico” y señaló que Victoria Villarruel “no integra el Gobierno”.

Sobre Mauricio Macri, reconoció una reciente “decepción” personal tras un cruce público, y destacó el rol central de Karina Milei en el armado político del oficialismo.