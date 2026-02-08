YouTube superó a Netflix al registrar ingresos por arriba de los US$60.000 millones

Redefine el liderazgo del entretenimiento digital. Más de 325 millones de personas tienen suscripciones pagas en servicios como YouTube Premium y YouTube TV.

YouTube alcanzó en 2025 un nuevo récord al superar los US$60.000 millones en ingresos anuales, consolidando su posición como uno de los actores más influyentes del entretenimiento digital y desplazando a Netflix del liderazgo que mantuvo durante más de una década.

El crecimiento de la plataforma propiedad de Alphabet ha reconfigurado el mapa de las grandes tecnológicas del sector, ubicándola como la segunda mayor empresa de entretenimiento audiovisual del mundo por facturación, solo detrás de Disney.

Una nueva era: ingresos diversificados y suscripciones en alza

De acuerdo con cifras de Alphabet, YouTube generó más de US$60.000 millones en 2025, integrando tanto los ingresos provenientes de publicidad como los derivados de suscripciones pagas. Esta cifra dejó atrás los US$45.180 millones reportados por Netflix en 2025 y posicionó a la plataforma por encima de cualquier otra empresa del sector, exceptuando a Disney, que cerró el año con US$95.700 millones.

El director ejecutivo de Alphabet, Sundar Pichai, informó que la plataforma ya superó los 325 millones de suscripciones pagas en servicios como YouTube Premium, YouTube TV y Google One.

Este avance refleja una transformación profunda del modelo de negocio, donde las suscripciones representan aproximadamente US$20.000 millones del total anual. La estrategia híbrida permite a YouTube sostener un crecimiento sólido, sin depender únicamente de la publicidad.

Durante el cuarto trimestre de 2025, la plataforma registró su mayor volumen histórico en ventas publicitarias, con US$11.380 millones y un crecimiento interanual del 8,7%. Aunque la cifra estuvo por debajo de las previsiones de Wall Street, el desempeño publicitario se mantuvo como uno de los motores principales de la compañía.

YouTube experimentó una baja en la inversión política en comparación con el mismo trimestre del año anterior, mientras que segmentos como deportes y música impulsaron su expansión.

El atractivo de los servicios de suscripción se vio reforzado por iniciativas como el paquete Sunday Ticket de la NFL, que alcanzó su mayor base de usuarios de pago en la temporada reciente. Además, la plataforma reportó que en octubre de 2025 los usuarios visualizaron más de 700 millones de horas de podcasts en televisores, un incremento del 70% respecto al año anterior.

Estrategia de contenido, alianzas y el alcance global

La consolidación de YouTube como líder del entretenimiento digital responde a varios factores. El auge de los YouTube Shorts, la expansión de YouTube Music y la recuperación del mercado publicitario global tras la incertidumbre económica fortalecieron el rendimiento de la plataforma. La base de usuarios activos mensuales asciende a 2.700 millones en todo el mundo.

El respaldo de la infraestructura tecnológica de Google ha sido decisivo para que YouTube ofrezca a las marcas la posibilidad de orientar anuncios no solo por demografía, sino por intención de búsqueda, una diferencia clave respecto a otros servicios de streaming como Netflix.

El modelo de influencer marketing integrado ha permitido que empresas colaboren con creadores de contenido y consoliden comunidades leales, incrementando la inversión publicitaria año a año.

YouTube alcanzó un acuerdo con la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas para transmitir en exclusiva la ceremonia de los premios Oscar a partir de 2029. A este movimiento se suma la alianza con la BBC, que producirá contenido original para la plataforma y lanzará nuevos canales dirigidos al público infantil y juvenil.

La plataforma logró capitalizar la tendencia global hacia el consumo audiovisual en la pantalla grande del hogar, donde los vídeos largos y el contenido bajo demanda conviven con la masividad propia de la televisión tradicional.

Frente a la fatiga por las suscripciones y el incremento en los costos de producción de contenido original que afectan a otros competidores, YouTube mantiene una ventaja competitiva al operar con un inventario prácticamente ilimitado, generado por los propios usuarios.

Para dimensionar el impacto, los resultados de YouTube se comparan con los de otras compañías tecnológicas: Apple genera más de US$85.000 millones en servicios digitales, Microsoft supera los US$90.000 millones en la nube, y Amazon ya alcanza US$45.000 millones en ingresos publicitarios.

En este escenario, YouTube se consolida como un pilar del ecosistema digital global, redefiniendo las reglas del entretenimiento para la próxima década.