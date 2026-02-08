Independiente BBC va por la recuperación en una complicada visita a Jujuy Básquet

El elenco santiagueño buscará volver al triunfo esta noche en la Liga Argentina.

Hoy 07:50

Independiente BBC buscará esta noche dar vuelta la página en una difícil visita a Jujuy Básquet, en un duelo correspondiente a una nueva fecha de la Liga Argentina de Básquet. El encuentro se jugará desde las 21, en el norte del país, y aparece como una prueba exigente para el conjunto santiagueño.

El elenco de calle Salta llega a este compromiso en un momento adverso. Independiente BBC arrastra cuatro derrotas consecutivas y viene de caer como local ante San Isidro, en lo que fue el debut de Fernando Rivero como flamante entrenador. La necesidad de recuperar confianza y resultados es urgente.

Del otro lado estará un rival que atraviesa una realidad muy distinta. Jujuy Básquet se muestra como uno de los equipos más sólidos de la Zona Norte y llega motivado tras el triunfo conseguido en su estadio frente a Bochas, resultado que reafirmó su buen presente en la competencia.

El desafío no será sencillo para el elenco santiagueño, que deberá elevar su nivel colectivo y sostener la intensidad durante los 40 minutos para tener chances. Aun así, el cuerpo técnico confía en que el equipo pueda competir y sorprender en una cancha siempre complicada.

Con la necesidad de cortar la racha negativa y la ambición de volver al triunfo, Independiente BBC saldrá a jugarse una carta brava en Jujuy, con la ilusión intacta de iniciar el camino de la recuperación en la Liga Argentina.