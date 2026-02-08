Lula da Silva se sacó una foto con un cartel de “Cristina libre” en Brasil

“Que no afloje”, el mensaje que le envió a la expresidenta. El mandatario brasileño participó de un encuentro por el aniversario de la fundación del PT y se cruzó con Oscar Parrilli.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se sacó este sábado un cartel con la leyenda “Cristina libre” y le envió a la expresidenta argentina, detenida con prisión domiciliaria en su departamento de la Ciudad de Buenos Aires, un mensaje de aliento: “Que no afloje y a seguir luchando”.

Así lo difundió el equipo de comunicación de Cristina Kirchner, con un video que muestra el momento en que Lula abraza a Oscar Parrilli a la salida de un evento en San Salvador de Bahía.

El exsecretario General de la Presidencia argentino encabezó la delegación nacional que participó de un encuentro para conmemorar los 46 años de la fundación del Partido de los Trabajadores (PT) donde estuvo Lula. Los otros dirigentes nacionales fueron el excanciller Felipe Solá y el parlamentario del Merosur y santacruceño Franco Metaza.

“El Presidente Lula da Silva, envió cariños a la ex mandataria de Argentina Cristina Kirchner, “Que no afloje y a seguir luchando” fueron sus deseos para la ex mandataria", dice un comunicado enviado por el área de prensa de La Cámpora.

Oscar Parrilli, en tanto, agradeció a Lula la visita que realizó a la Argentina y especialmente Cristina Kirchner meses atrás. El presidente de Brasil estuvo en el departamento de San José 1111 en julio pasado.

En los mensajes que cada uno difundió tras aquel encuentro, que se extendió durante casi una hora, la expresidenta destacó el peso político de la visita, mientras Lula enfatizó su compromiso personal con ella y la instó a sostener “la lucha por la justicia” al compartir que Cristina Kirchner es una presa política.

“Hoy recibimos al compañero Lula en mi casa, donde estoy bajo detención domiciliaria por decisión de un Poder Judicial que hace tiempo dejó de disimular su subordinación política”, escribió CFK en un posteo en la red social X tras la visita de Lula.

La expresidenta comparó su caso con la causa judicial que enfrentó el mandatario brasileño en su país años antes. “Lula también fue perseguido, también le hicieron lawfare hasta meterlo preso, también intentaron callarlo. No pudieron. Volvió con el voto del pueblo brasileño y la frente en alto”, escribió Cristina y concluyó que la visita de Lula “fue mucho más que un gesto personal: fue un acto político de solidaridad”.

Lula, en tanto, también escribió en la ex Twitter y relató: “Hoy visité a mi colega y expresidenta Cristina Kirchner en su residencia de Buenos Aires. Me alegró mucho volver a verla y encontrarla tan bien, con fuerza y espíritu de lucha”.

“Tengo una larga amistad con Cristina que va mucho más allá de una relación institucional. Es un cariño y afecto compartidos por amigos, colegas en el ámbito político y quienes comparten los ideales de justicia social y la lucha contra la desigualdad”, agregó el presidente de Brasil, quien destacó de CFK la “firmeza que ha caracterizado su vida y su carrera política”.

“Pude sentir el apoyo popular que ha recibido en las calles, y sé muy bien lo importante que es este reconocimiento en los momentos más difíciles. Espero que estés bien y que continúes tu lucha por la justicia”, cerró el pernambucano en referencia a una visita que no había estado en la agenda oficial.